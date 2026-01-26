TotalEnergies prolonga hasta 2050 las concesiones de unos pozos de petróleo en Libia

París, 26 ene (EFE).- El grupo petrolero francés TotalEnergies anunció este lunes que ha firmado un acuerdo para prolongar las concesiones de los pozos de Waha en Libia hasta el 31 de diciembre de 2050, lo que abre las puertas para nuevas inversiones con las que incrementar la producción.

En un comunicado, TotalEnergies indicó que el compromiso lo suscribió su consejero delegado, Patrick Pouyanné, el pasado día 24 en Trípoli en presencia del primer ministro libio, Abdul Hamid Dbeiba, y que fija unas condiciones fiscales que «permitirán incrementar la producción de esas concesiones», que actualmente es de 370.000 barriles de petróleo diarios.

La compañía francesa, que tiene una participación del 20,42 % en el yacimiento de Waha en el que el operador y primer accionista es la compañía estatal libia NOC con un 59,16 %, y en el que también tiene otro 20,42 % ConocoPhillips, explicó que se calcula que el desarrollo de North Gialo supondrá añadir 100.000 barriles diarios de producción.

Su consejero delegado destacó que la extensión de la concesión de Waha «con sus recursos gigantes de bajo costo y con bajas emisiones que ofrece numerosas oportunidades se enmarca plenamente en nuestra estrategia».

TotalEnergies, que está en Libia desde 1956, produjo allí una media de 113.000 barriles diarios en 2025. EFE

