Touadéra, un líder que aguanta la inestabilidad de República Centroafricana con ayuda rusa

Nairobi, 6 ene (EFE).- El presidente de la República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, habría logrado un polémico tercer mandato tras ser declarado vencedor, según los resultados provisionales, de las elecciones del pasado 28 de diciembre, en un país que padece violencia sistémica desde finales de 2012, ante la que él se protege con ayuda de los mercenarios rusos del Grupo Wagner.

De acuerdo a los datos difundidos anoche por la Autoridad Nacional de Elecciones (ANE), que todavía deben ser confirmados por el Consejo Constitucional centroafricano, Touadéra obtuvo un 76,15 % de los votos en unos comicios rechazados por la oposición, que denunció fraude e irregularidades.

En el poder desde 2016, Touadéra, reelegido en 2021, pudo volver a postularse tras impulsar en 2023 una reforma constitucional que permitió eliminar el límite de dos mandatos presidenciales.

El mandatario ha fiado parte de su seguridad a los centenares de mercenarios rusos de Wagner que han llegado a la RCA desde 2018, cuando Moscú y Bangui firmaron un acuerdo bilateral de cooperación militar, según las investigaciones de expertos de la ONU, que tiene desplegada una misión de paz en el país (Minusca).

Su paso por la política está marcado por un talante negociador, premeditado pero también impuesto por las condiciones en las que se presentó a sus primeros comicios en 2016, en los que -para sorpresa de muchos- triunfó en una segunda vuelta con algo más del 62 % de los votos, tras lograr apoyo de una veintena de candidatos excluidos.

De carácter discreto y con fama de competente, Touadéra apenas contaba con una estructura política o base electoral para esos comicios y fundó de cero su formación política, el Movimiento Corazones Unidos (MCU).

Touadéra, de 68 años, es originario de la localidad de Damara, a unos 60 kilómetros al norte de la capital centroafricana, Bangui.

Hijo de un chófer y de una agricultora, pronto manifestó interés por los números y, tras estudiar en las universidades de Bangui y Abiyán (Costa de Marfil), obtuvo dos doctorados en matemáticas puras en la Universidad de Lille (Francia) y en la de Yaundé (Camerún).

En 1987, empezó su carrera profesional como docente en la universidad de Bangui, donde fue rector entre 2008 y 2013.

Fue entonces cuando abandonó el mundo académico después de que François Bozizé, presidente en aquel momento y acusado de crímenes de lesa humanidad por la ONU por su supuesto apoyo a milicias armadas, lo reclutase como primer ministro.

Touadéra entró en el Gobierno como una figura desconocida y, aunque mantuvo un perfil discreto al principio, eclipsado por la alargada sombra de Bozizé, fue ganándose el respeto entre los centroafricanos.

En un momento de crisis social y financiera, con huelgas en la administración y el sector educativo, Touadéra impulsó el pago digital -a través del banco- de los sueldos de los funcionarios.

Violencia y golpes de Estado

Con una historia marcada por violencia y golpes de Estado, la RCA volvió a sumirse en el caos a finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes, denominada Séléka (‘alianza’ en idioma sango) y procedente del noreste de mayoría musulmana, tomó Bangui y derrocó a Bozizé.

Poco después, en el marco de un acuerdo de paz, Touadéra fue destituido y decidió exiliarse brevemente en París, de donde regresó en 2014 coincidiendo con una etapa de transición nacional liderada por la presidenta interina Catherine Samba-Panza.

Cuando decide concurrir a los próximos comicios de forma independiente, es expulsado del Kwa Na Kwa (KNK, Convergencia Nacional), el partido de Bozizé, que comenzó a respaldar a Anicet-Georges Dologuelé, hoy líder de la oposición.

Ya en el poder, Touadéra encontró un país devastado por la violencia cuyo territorio dominaban en dos terceras partes grupos armados, que se nutrían del tráfico de armas y minerales en uno de los países más pobres del mundo pero rico en uranio, diamantes, oro, petróleo y madera.

El mandatario optó por una política unificadora y apostó por el diálogo con los grupos armados, una estrategia alabada por sus defensores pero criticada por quienes le acusan de «connivencia electoralista» con los señores de la guerra.

El acuerdo de paz firmado en febrero de 2019 entre el Gobierno centroafricano y catorce grupos armados es uno de los principales hitos del primer mandato de Touadéra.

Desde diciembre de 2022, once de los catorce grupos armados que firmaron el pacto ya se han disuelto, incluidos dos que se sumaron el pasado octubre.

Ese año, la RCA se convirtió en la primera nación africana -y la segunda a nivel mundial después de El Salvador- en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal.

En la campaña electoral, Touadéra ha destacado su gestión de la seguridad y ha prometido inversiones en infraestructuras.

De hecho, la pasada semana asistió a la firma de un acuerdo para lanzar Starlink, empresa de internet satelital del magnate Elon Musk, en el país.

«Cuando llegué al poder en 2016 (…), no había seguridad, ni carreteras, ni nada. Hemos trabajado mucho para lograr este resultado», declaró este mes Touadéra en un mitin en Bangui. EFE

