Toyota anuncia una nueva inversión de 10.000 millones de dólares en EE.UU.

2 minutos

Washington, 12 nov (EFE).- Toyota se comprometió este miércoles a invertir 10.000 millones de dólares adicionales en Estados Unidos en los próximos cinco años, al mismo tiempo que anunció el inicio de la producción en su planta de fabricación de baterías en Carolina del Norte.

El fabricante japonés no dio detalles de la nueva inversión, pero afirmó que eleva a 60.000 millones de dólares la cifra que la compañía ha destinado a EE.UU. desde que inició sus operaciones en el país hace 70 años.

El presidente de Toyota en Norteamérica, Ted Ogawa, calificó el inicio de la producción en la planta de baterías de Liberty y la inversión adicional de 10.000 millones de dólares como un «momento esencial» para la compañía.

«Toyota es una empresa pionera en vehículos electrificados, y su importante inversión en fabricación en Estados Unidos y Carolina del Norte refuerza aún más nuestro compromiso con los empleados, los clientes, los concesionarios, las comunidades y los proveedores», afirmó en un comunicado.

En octubre, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ya había adelantado que Toyota aumentaría sus inversiones en el país en 10.000 millones de dólares aunque tampoco ofreció detalles.

La planta de Liberty, en la que Toyota ha invertido 13.900 millones de dólares y que es la primera de producción de baterías que la empresa tiene fuera de Japón, creará 5.100 puestos de trabajo y tiene una capacidad de 30 GWh al año.

La instalación servirá como centro de Toyota para el desarrollo y la producción de baterías de iones de litio y contará con 14 líneas de producción de baterías destinadas a vehículos eléctricos híbridos, eléctricos de batería e híbridos enchufables. EFE

