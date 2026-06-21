Tráfico se reanuda en Bolivia tras caída de bloqueos

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El tráfico se reanudaba progresivamente el domingo en Bolivia, un día después de decretarse un estado de excepción y del despliegue de policías y militares, aunque una docena de bloqueos seguían activos en el centro del país, donde partidarios del expresidente Evo Morales continúan con su movilización.

Los cortes de ruta se desplomaron de unos 5, antes desde que el mandatario centroderechista Rodrigo Paz decretara el sábado en la madrugada un estado de excepción a 12 este domingo, según un último reporte de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo por parte de un conglomerado de sindicatos de mineros, trabajadores fabriles, de minas, maestros, campesinos e indígenas.

La demanda fue para que Paz, en el poder desde noviembre, resolviera la crisis económica, la más grave en cuatro décadas, y en protesta por la venta de gasolina de mala calidad que gatilló el malestar social.

Las protestas sumergieron a varias ciudades, principalmente La Paz y su vecina El Alto, en un fuerte desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicinas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó este domingo en conferencia de prensa que las rutas desde La Paz y El Alto hacia Chile y Perú «están expeditas», tras un trabajo de desbloqueo y limpieza de escombros que realizaron fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas, con apoyo de equipos de tractores y excavadoras.

«Esta es una victoria de la gente. Hemos encontrado camioneros que decían que sus camiones estaban parados con ellos hace como 50 días, otro nos dijo 45», señaló.

La docena de cortes de vías que aún persisten se encuentran en el departamento de Cochabamba (centro), bajo fuerte influencia de campesinos afines al expresidente (2006-2019) Morales. Se trata de rutas clave para conectar La Paz y El Alto con la rica región agropecuaria de Santa Cruz (este).

– Cisternas llegan a El Alto –

El mandatario de 58 años logró el viernes un acuerdo con la mayoritaria Central Obrera Boliviana. Los campesinos del sindicato Túpac Katari y los cocaleros que responden a Morales rechazaron todo pacto y dijeron que continuarían con sus manifestaciones.

Tras la liberación de rutas en el Altiplano, comenzaron a fluir centenares de camiones con gasolina y diésel en los Andes hacia La Paz y El Alto.

Los carros cisternas estaban paralizados desde la frontera con Chile y Perú.

«Están llegando cisternas (…) de manera pacífica estamos logrando que las cisternas que estaban bloqueadas por esta gente desadaptada estén llegando», afirmó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, desde la planta de tratamiento de hidrocarburos de Senkata en El Alto.

Los camiones con gasolina y diésel hacen el descargo en Senkata, donde la petrolera estatal YPFB mejora el producto con aditamentos. Luego se distribuye a estaciones de servicio, donde aún hay cientos de automotores a la espera de los preciados líquidos.

– Evo Morales y la mano de EEUU –

El presidente Paz, que ha recibido un fuerte apoyo político de Estados Unidos y gobiernos conservadores de la región, culpa a Morales de liderar las protestas y de recibir respaldo financiero del narcotráfico, sin exhibir pruebas de ello.

El gobierno no descarta la detención de Morales, oculto en la región del Chapare tras una orden de captura emitida en su contra por un caso de trata de una menor que él considera como persecución política.

Morales apareció este domingo en una entrevista en una radio de los cocaleros en el poblado de Lauca Eñe, en el Chapare.

Aseguró que «lo tratan de implicar» con el tráfico de drogas «por instrucción de Estados Unidos». En su criterio, «el gobierno (es) un tonto útil de Estados Unidos».

Morales señaló que se registran en su región reiterados cortes de electricidad. Anteriormente denunció que estos incidentes forman parte de un plan para capturarlo a escondidas y llevarlo a Estados Unidos.

jac/dg