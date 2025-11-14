Tránsito aéreo de EEUU cerca de la normalidad tras reapertura del gobierno

afp_tickers

2 minutos

El secretario de Transporte de Estados Unidos celebró este viernes que el transporte aéreo de su país hubiera tenido la víspera uno de sus «mejores días» desde el comienzo del bloqueo presupuestario y con muy pocos controladores aéreos ausentes de sus puestos de trabajo.

«Ayer fue una de las mejores jornadas para nuestro espacio aéreo en mucho tiempo, con solo unos pocos controladores aéreos ausentes de sus puestos», señaló el secretario Sean Duffy en su cuenta de X.

Como consecuencia de la parálisis presupuestaria, que comenzó el 1 de octubre y terminó oficialmente el miércoles, tras 43 días, el regulador estadounidense de la aviación (FAA) implementó reducciones en los vuelos domésticos en los aeropuertos más concurridos del país.

Cientos de miles de funcionarios fueron puestos en licencia sin sueldo mientras que otros, considerados esenciales, fueron llamados a trabajar sin salario, entre ellos miles de controladores aéreos.

Pero con el paso de los días, el ausentismo aumentó en las torres de control, que ya sufrían de falta de personal antes del bloqueo presupuestario.

Según Cirium, proveedor de datos para la aeronáutica, la tasa de cancelación fue del 3,52% el jueves (918 cancelaciones) y el 86% de los vuelos despegaron a tiempo.

Y este viernes, el 2% de los vuelos programados habían sido cancelados, de acuerdo con el último informe difundido a las 08H00 locales (13H00 GMT).

Los aeropuertos de Atlanta, Chicago-O’Hare, Newark, Dallas Fort Worth y Denver fueron los más afectados, con una veintena de cancelaciones cada uno.

Normalmente, la tasa de cancelación es del 1%, precisó Cirium, que prevé un retorno a la normalidad para el lunes.

La estabilización de las operaciones aéreas en Estados Unidos ocurre justo antes de las festividades de Acción de Gracias, una cita familiar imprescindible para los estadounidenses el 27 de noviembre.

La reducción del 6% de vuelos domésticos implementada por la FAA en 12 aeropuertos de alta concurrencia seguirá vigente hasta nuevo aviso.

elm/ni/spi/cr/dg