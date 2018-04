«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Diplomáticos adeudan millones en multas 23 de abril de 2018 - 09:53 Diplomáticos extranjeros que residen en las ciudades suizas de Berna y Ginebra deben millones de francos en estacionamiento y otras multas relacionadas con el tráfico, de acuerdo con el dominical ‘SonntagsZeitung’. El periódico precisó que entre 2014 y 2017, fueron emitidas sanciones por más de 745 000 francos a diplomáticos extranjeros en Berna, donde se ubican 90 embajadas. Sin embargo, solamente 141 300 francos fueron atendidas. En Ginebra, sede europea de la Naciones Unidas y asiento de 33 misiones diplomáticas, la situación fue peor. Durante el mismo período, las multas de tráfico excedieron los cuatro millones de francos. Pero las autoridades solo pudieron recolectar poco menos de 629 000. Los conductores de vehículos con placas diplomáticas se benefician de la inmunidad correspondiente según las reglas de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas. En el caso de que no se paguen las multas, los avisos de infracción de tráfico normalmente son transferidos por la policía al Ministerio de Exteriores, encargado de enviarlos a las embajadas. La situación mejoró ligeramente en los últimos años. En 2010, del total de multas aplicadas a vehículos diplomáticos, solamente el 10% fueron pagadas en el cantón de Berna. El año pasado, la cifra ascendió al 25% en la capital helvética y a alrededor del 20% en Ginebra. El Ministerio de Exteriores declinó comentar al respecto, añadió el ‘Sonntagszeitung’.