Trípoli rechaza que Egipto, Argelia y Túnez debatan la crisis libia sin su participación

Argel, 25 ene (EFE).- El Gobierno libio de Unidad Nacional (GUN) de Trípoli cuestionó el encuentro tripartito entre Egipto, Túnez y Argelia, que se celebra este domingo en la capital tunecina para abordar la crisis libia, por no contar con su participación, informó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

La diplomacia del GUN declaró que «todas consultas sobre Libia deben contar con la participación del Estado libio directamente a través del Ministerio de Exteriores» y pidió no «saltar a las instituciones libias».

El GUN «saludó» todo esfuerzo regional o internacional que apoye «verdaderamente» el proceso político en Libia, a condición de «respetar» la «soberanía» del país magrebí.

La reunión de los ministros de Exteriores de los tres países vecinos – en la que participa también la representante especial de la ONU para Libia (UNSMIL), Hanna Tetteh – debate periódicamente el asunto libio, además de otras cuestiones regionales de interés común.

En su último encuentro, que se celebró el pasado noviembre en Argel, los ministros de Exteriores de Argelia, Túnez y Egipto -Ahmed Attaf, Mohamed Ali Nafti y Badr Abdelat, respectivamente- instaron a Libia a celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias, y a unificar las instituciones políticas y militares.

Libia arrastra una inestabilidad política desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011 y está dividido en dos Ejecutivos desde 2014, con el oeste dirigido por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) con sede en Trípoli, y el este y el sur bajo control de las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar, radicado en Bengasi.

Hasta este momento, la hoja de ruta que presentó la misión de la ONU en agosto para la transición en Libia sigue pendiente de aplicación, según Tetteh, por las discrepancias entre las dos partes rivales para consensuar la reforma de la comisión electoral.

Por su parte, la ONU y la UE alertaron en su última reunión este mes de la falta de avances «tangibles» para celebrar elecciones en Libia que pongan fin a la división geográfica e institucional del país. EFE

