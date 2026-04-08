Trípoli se muestra dispuesta a colaborar para que el alto el fuego con Irán sea permanente

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Argel, 8 abr (EFE).- El Gobierno de Unidad Nacional (GUN) del oeste de Libia saludó este miércoles el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán y reafirmó su «pleno y continuo» apoyo a todos los esfuerzos que permitan alcanzar un pacto permanente.

El Ministerio de Exteriores del GUN expresó en un comunicado su esperanza de que el acuerdo constituya un paso «constructivo» para establecer una desescalada «integral y sostenible» en la región del golfo Pérsico y frenar cualquier práctica que pueda «perjudicar» su estabilidad.

En este sentido, expresó su «profundo agradecimiento» por los «eficientes» esfuerzos realizados por los mediadores que hicieron posible este logro.

El Ejecutivo de Trípoli reiteró además la importancia de «priorizar el diálogo», «buscar soluciones pacíficas» y «activar los canales diplomáticos» para solucionar los conflictos y alcanzar una paz y seguridad duraderas.

Después de más de un mes de guerra, Trump anunció el martes un alto el fuego de dos semanas con Irán, durante las cuales ambas partes negociarán en Pakistán un posible acuerdo de paz basado en una propuesta de diez puntos. EFE

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