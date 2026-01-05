Trípoli sustituye al jefe electoral libio después de que Bengasi rechazara el cambio

2 minutos

Argel, 5 ene (EFE).- El Alto Consejo de Estado de Libia -vinculado al Ejecutivo de Trípoli, en el oeste del dividido país- nombró este lunes a Saleh al Kmichi como nuevo presidente de la Alta Comisión Electoral (HNEC), contra la voluntad del Parlamento, con sede en Bengasi (este), que consideró innecesaria la sustitución del líder.

Según informó el Alto Consejo de Estado, vinculado al primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Abdelhamid Dbeiba, al Kmichi -que sustituye Imad Sayah- fue elegido con 63 votos frente a los 33 que obtuvo su rival, Aref al Tir, con la presencia de 109 legisladores, número mínimo exigido para poder votar.

Libia esta dividida en dos Ejecutivos desde 2014: el del oeste, controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, y el del oeste, tutelado por el poderoso mariscal Jalifa Haftar, con una administración paralela en Bengasi.

Aguila Saleh, presidente del Parlamento vinculado a Haftar, dijo en declaraciones recientes a la Televisión Almasar que «no es necesario» sustituir al presidente del órgano electoral, dado que la entidad «tuvo éxito en las últimas elecciones municipales».

Bajo esta premisa, el Parlamento apostó únicamente por cubrir los puestos vacantes y mantener al mismo presidente y demás miembros, una decisión revocada de facto con la decisión del Alto Consejo de Estado, que sustituyó Sayah por Kmichi.

La misión de la ONU en Libia (UNSMIL) había pedido a ambas instituciones concretar los dos primeros pasos de la hoja de ruta para la transición en Libia: completar el Consejo de Administración de la Alta Comisión de Elecciones y modificar el marco legislativo y constitucional de los comicios.

La UNSMIL subrayó este lunes la importancia de la «unidad e independencia» de la Alta Comisión Electoral y el resto de instituciones de Libia.

Libia permanece inmersa en una crisis política e institucional desde 2011, tras el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi, y no ha conseguido hasta el momento celebrar elecciones presidenciales y unificar el país, a pesar de varios intentos respaldados por la ONU. EFE

lz/sb/gad