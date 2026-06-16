Trabajadoras domésticas se solidarizan con detenidas en centro de ICE en Nueva Jersey

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Nueva York, 16 jun (EFE).- La Coalición de Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey mostró este martes su solidaridad con las inmigrantes detenidas en el centro Delaney Hall, quienes han denunciado abuso sexual, gritos, racismo y mala atención médica.

«¿Qué hacemos cuando nuestros derechos están bajo ataque? Tenemos que estar juntas hoy más que nunca», dijeron las mujeres que llevaban puestos sus delantales como símbolo de su trabajo, una profesión realizada en gran parte por inmigrantes en EE.UU.

«Estamos aquí en solidaridad con ustedes y no las vamos a dejar solas», afirmaron las trabajadoras, que también denunciaron ser víctimas de la política migratoria del presidente Donald Trump con la detención y deportación de familiares.

Entre las afectadas está Marta, que no pudo asistir pero cuya historia fue compartida durante la conferencia que se convocó frente al Delaney Hall con motivo del Día Internacional de los Trabajadores Domésticos.

Allí, unos 300 inmigrantes, tanto hombres como mujeres, decretaron una huelga de hambre y labores el pasado 22 de mayo.

Los dos hermanos de Marta, Gilberto y Carlos, fueron detenidos por agentes de inmigración, el primero en enero cuando regresaba de su trabajo en Nueva Jersey y el segundo en mayo, mientras trabajaba en Pensilvania.

«A Carlos se le negó la fianza y fueron muchas las audiencias (en la corte). A Gilberto ya lo deportaron. A mis hermanos solo les importaba trabajar para mantener a sus familias en Guatemala», indicó Marta en una carta leída en el acto de solidaridad.

También se escuchó extractos de una carta del pasado mayo firmada por 52 de las mujeres del centro Delaney en la que denunciaron las condiciones de su detención, que según activistas no han cambiado.

«El dolor y el miedo nos están afectando físicamente; se nos cae el pelo, algunos sufrimos ataques de ansiedad, no podemos dormir y no tenemos energía para nada. Estamos deprimidos por la separación de nuestros seres queridos», señalaron en ese momento.

El número de mujeres en huelga ha aumentado a cerca de 40, mientras sus reclamos siguen siendo la liberación de las madres y de las que enfrentan problemas de salud, así como de las menores de 21 años, el reemplazo de personal médico y el acceso a agua potable.

También que se despida a una guardia de seguridad a la que acusan de presunta agresión sexual de al menos 10 mujeres, según un vídeo grabado desde el interior del Delaney y publicado en Instagram.

«Somos madres, somos hijas, somos hermanas. Todas somos mujeres que estamos siendo encarceladas injustamente. Todas pagamos impuestos, estamos haciendo las cosas bien, nos presentamos a nuestros procesos (en la corte) y ahí fue que nos apresaron. Necesitamos justicia”.

Muchos de los hombres que estaban en huelga han sido enviados a otros centros de detención. En este proceso de traslado, ha habido enfrentamientos entre los manifestantes que realizan una vigilia frente a la prisión y los agentes de ICE.

Según datos de la Coalición de Trabajadoras Domésticas de Nueva Jersey, el 44 % de los que se emplean en el trabajo doméstico, ya sea limpiando hogares, cuidando a un miembro de una familia o como niñeras, nacieron fuera de EE.UU y la mayoría son mujeres. A nivel mundial, la cifra sobrepasa los 75 millones.

Las mujeres representan el 82 % de los auxiliares de cuidado personal, el 95 % del personal de limpieza y servicio doméstico y el 97 % de los que cuidan niños. Los datos también indican que los trabajadores hispanos constituyen un porcentaje desproporcionadamente alto del personal doméstico, debido en parte a su sobrerrepresentación como empleadas y empleados del hogar. EFE

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