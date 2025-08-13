Trabajadoras sexuales de México protestan afuera de la Conferencia Regional sobre la Mujer

3 minutos

Ciudad de México, 13 ago (EFE).- Mujeres que se dedican al trabajo sexual protestaron este miércoles para exigir ser incluidas en la agenda de la XVI Conferencia Regional de la Mujer, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU, que este año se celebra en México.

Con mantas con leyendas como ´Respeto total al trabajo sexual´ y ´La esquina es de quien la trabaja´, un grupo de trabajadoras sexuales se manifestaron en las afueras del Centro Cultural Universitario (CCU) Tlatelolco en la Ciudad de México, donde se celebra el evento regional.

Rosa Isela, del colectivo Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, lamentó que haya personas que asuman que «el trabajo sexual es trata de personas», cuando «son dos cosas muy diferentes».

En primer lugar, destacó que «el sistema ha fracasado en dar oportunidades a las compañeras que hoy se dedican al trabajo sexual», tanto económicas, como patrimoniales y educativas.

Además, exigió respeto a quienes han decidido dedicarse al trabajo sexual, y remarcó que no todas están por necesidad, sino que también hay quienes lo ejercen por libre elección.

«Hay otras que han decidido hacer con su cuerpo lo que ellas quieran. Entonces eso les pesa mucho a mujeres porque dicen que eso no es posible, y sí es posible», remarcó la activista.

La activista enfatizó además la importancia de ver el trabajo sexual con perspectiva de género, porque el 85 % de quienes lo ejercen son mujeres cisgénero, el 20 % son mujeres transgénero y el 5 % son hombres.

«Entonces siempre la desigualdad se da justamente en las mujeres. Y en este encuentro de mujeres pues tienen que visibilizar eso», sostuvo.

También destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció en la sentencia 112/2013 a las trabajadoras sexuales no asalariadas, como sujetas de derecho a ejercer su labor.

Urgen nombrar a las mujeres trans

Por su parte, la activista trans Mónica Sarmiento lamentó que muchas mujeres trans no hayan sido incluidas en la agenda de la Conferencia Regional.

«Es una violencia de nuestros derechos, ya que se ha ganado el amparo de tener el reconocimiento como mujeres trans», señaló, con respecto a las sentencias de la Corte que han establecido que el cambio o reafirmación de la identidad de género es un derecho.

Sarmiento rechazó que haya grupos de feministas transexcluyentes que no hayan querido integrarlas en las actividades del evento y que incluso hayan creado una manifestación alterna para protestar contra lo que ellas llamas «prostitución», dejando fuera los derechos y el reconocimiento de las trabajadoras sexuales.

Durante la intervención del Foro Feminista en la Conferencia Regional sobre la Mujer, Stacy Vázquez, de la Red LACtrans, destacó que muchas mujeres «cis y trans han muerto por la falta de cuidados».

Asimismo, al leer un posicionamiento político del Foro Feminista, un espacio crítico que se realizó días antes de la Conferencia, la activista guatemalteca llamó a crear estrategias que incluyan a todas las mujeres en toda su diversidad, incluidas las mujeres trans.

«No estamos aquí para defender rituales institucionales en grandes salones, sino para exigir vidas dignas, libres de toda forma de discriminación y violencia, con acceso a salud, educación de calidad, trabajos decentes, sistemas integrales de cuidado y protección social efectiva», subrayó. EFE

mjc/abz/jrh

(foto)