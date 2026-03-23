Trabajadores de la cadena pública australiana convocan huelga en rechazo a oferta salarial

2 minutos

Sídney (Australia), 23 mar (EFE).- Trabajadores de la Australian Broadcasting Corporation (ABC), la cadena pública australiana, han convocado una huelga de 24 horas en señal de desacuerdo con la última oferta salarial ofrecida por el medio, en un parón que se espera que provoque interrupciones en el servicio informativo.

La huelga de un día comenzará este miércoles a las 11:00 hora local (00:00 GMT) y, según otros medios locales, será la primera en 20 años.

El parón ocurrirá después de que el 60 % del personal de ABC que participó en una encuesta relativa a una nueva propuesta salarial que ofrecía un incremento del 10 % en tres años votara en contra de la misma, según recogió este lunes la propia cadena.

La oferta incluía un aumento del 3,5 % en el salario del primer año y del 3,25 % en los dos años siguientes, mientras, en enero, la tasa de inflación anual de Australia fue del 3,8 %.

«No podemos aceptar un acuerdo que recorta las condiciones laborales, reduce los salarios por debajo de la inflación y se niega a descartar la posibilidad de reemplazar a los periodistas de ABC con robots de inteligencia artificial (IA)», aseveró en declaraciones recogidas por el medio público Michael Slezak, del sindicato Alianza de Medios, Entretenimiento y Artes (MEAA), que representa a los trabajadores de la cadena junto con el Sindicato del Sector Público y Comunitario (CPSU).

Se espera que tanto periodistas como personal técnico, productores, operadores de cámara y directores abandonen sus puestos de trabajo por un día, publicó ABC, en un parón que previsiblemente causará interrupciones en el servicio informativo público.

No obstante, la secretaria de la sección de ABC del sindicato CPSU, Jocelyn Gammie, afirmó que «lo último que desean» quienes se unan a la huelga es «perjudicar a la fiel audiencia» de la cadena.

«El hecho de que tantos miembros del sindicato hayan tomado esta medida demuestra su frustración», añadió Gammie.

ABC indicó que el próximo paso será presentar una solicitud ante la Comisión de Trabajo Justo para solicitar ayuda en las negociaciones en esta materia. EFE

aus-mca/cg