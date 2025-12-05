Trabajadores de la cadena pública de Portugal critican que Israel permanezca en Eurovisión

2 minutos

Lisboa, 5 dic (EFE).- Los trabajadores de Radio y Televisión de Portugal (RTP), la cadena pública del país, condenaron este viernes la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel en Eurovisión y consideraron «incomprensible» la participación portuguesa el próximo año.

Reunidos en pleno, los trabajadores condenaron la presencia israelí en el concurso «a pesar de la continuación de las acciones militares en Gaza y de las graves violaciones de los derechos humanos ampliamente denunciadas por la comunidad internacional», recogieron en un comunicado.

Además, criticaron que la participación de Israel está garantizada por KAN, su televisión estatal, «cuya comunicación ha sido criticada por normalizar operaciones militares contrarias al derecho internacional», por lo que mantenerla en el certamen «contribuye a la legitimación y normalización de un Estado acusado de crímenes de guerra».

Tras el anuncio de España, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia de que no estarán presentes en la edición de 2026, que se celebrará en Austria, para los trabajadores resulta «incomprensible» que la RTP haya confirmado la participación de Portugal y haya votado a favor de las normas que mantienen a Israel en la competición, «ignorando los llamamientos de los artistas y de la sociedad civil portuguesa».

Por eso, los sindicatos instaron al Consejo de Administración de la cadena pública a que «reconsidere urgentemente su posición y se pronuncie públicamente en contra de la participación de Israel en 2026».

Por último, los trabajadores insistieron en que la RTP «debe afirmarse, sin ambigüedades, como un servicio público comprometido con la ética, la coherencia y los derechos humanos». EFE

lmg