Trabajadores de migración en Portugal comienzan huelga para reclamar mejoras salariales

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Lisboa, 1 jun (EFE).- Trabajadores de la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo de Portugal (AIMA) iniciaron este lunes una huelga que se alargará hasta el jueves para reclamar mejoras salariales y la obligatoriedad de cursos de formación para acceder al ente migratorio, entre otros.

La presidenta del Sindicato de Técnicos de Migración, Manuela Niza, explicó a EFE que reclaman la necesidad de mejora de las condiciones laborales para los empleados, ya que sus sueldos «rondan los 1.000 euros de media», así como una mayor especialización para aquellos que quieren acceder a este organismo.

«Queremos que se vea a la inmigración como algo muy específico, y que las personas que llegan a la AIMA tengan una formación de al menos dos meses para que puedan tratar correctamente estos temas», afirmó.

Además de esto, los trabajadores de la agencia migratoria buscan la aprobación de un subsidio de especialidad, que según la líder sindical «les fue prometido» durante el anterior Gobierno de Luís Montenegro, actual primer ministro portugués.

Desde el sindicato afirman que «la pelota está en el tejado del Gobierno», quien aún no ha contactado con ellos.

Aunque no dispone aún de datos de adhesión, Niza comentó que los trabajadores harán huelga rotativamente para que las oficinas continúen prestando servicios y los usuarios «no se vean perjudicados más de lo que ya son».

El paro de los empleados del AIMA se extenderá hasta el viernes, debido a la huelga general programada para este miércoles en protesta por la reforma laboral promovida por el actual Ejecutivo, y la celebración el jueves del Corpus Christi, festivo nacional en Portugal. EFE

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