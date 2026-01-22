Trabajadores de salud afines al chavismo piden a la ONU mediar por la liberación de Maduro

(Actualiza con declaraciones del diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del gobernante Nicolás Maduro)

Caracas, 22 ene (EFE).- Cientos de trabajadores del sistema de salud de Venezuela, identificados con el chavismo, marcharon este jueves hasta la sede de la ONU en Caracas para pedir que interceda por la liberación del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras ser capturados el pasado 3 de enero por Estados Unidos en medio de un ataque militar a suelo venezolano.

«La idea de concentrarnos aquí, con mucho amor, con mucha responsabilidad, es marchar hacia la ONU y exigirle que cumpla y respeten el derecho internacional (…) y exigirle a través de un comunicado, en nombre de todo el personal de salud, la liberación de nuestro presidente y primera combatiente», indicó a EFE la viceministra de Salud Integral, Yuliana Ramos, desde la avenida Francisco de Miranda, en el este de Caracas.

La funcionaria dijo tener confianza en que se pueda lograr la libertad del mandatario y de Flores, también diputada, detenidos en Nueva York, donde enfrentarán la justicia por presuntos cargos relacionados con narcoterrorismo.

Ramos afirmó que Maduro siempre ha tenido como prioridad el sistema público nacional de salud y argumentó que «el imperio -en alusión a Estados Unidos- siempre va a querer una población enferma».

Agregó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es «una persona muy inteligente» y que mantener el diálogo con Estados Unidos es el paso correcto para lograr el regreso de Maduro al país.

«Conoce al enemigo muy bien, al monstruo, y yo creo que los pasos que está dando son certeros y encaminados hacia la liberación de nuestro presidente, nuestra primera dama y también hacia el crecimiento económico del país», apuntó.

Por su parte, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del gobernante, agradeció «tanto amor y tanto apoyo» y prometió que no van a descansar «hasta ver libres» a su padre y a Flores.

«Yo estoy aquí porque yo quiero darle un abrazo a mi papá, quiero abrazarlo, quiero escucharlo nuevamente, y sé que lo voy a lograr y ustedes me van a acompañar cuando recibamos a Nicolás Maduro Moros en Maiquetía», aseguró el funcionario, en referencia al principal aeropuerto internacional del país, ubicado en una zona homónima cercana a Caracas.

Ese día, agregó, se llevará a cabo «la marcha más grande que ha visto Venezuela en su historia».

El pasado 3 de enero, tropas estadounidenses protagonizaron sendos ataques en Caracas y tres estados venezolanos, incluyendo La Guaira, en los cuales capturaron a Maduro y Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York y presentados ante un tribunal federal.

Según el Gobierno venezolano, más de un centenar de personas murieron durante la operación estadounidense, entre ellos 47 militares venezolanos y 32 militares cubanos.

Desde entonces, el chavismo ha salido a las calles de Caracas a protestar diariamente para denunciar el que consideran como un «secuestro» de la pareja presidencial y pedir la libertad de ambos.EFE

