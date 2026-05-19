Trabajadores del estadio de Los Ángeles amenazan con huelga si el ICE actúa en el Mundial

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A 24 días del inicio del Mundial 2026, trabajadores del SoFi Stadium, en Los Ángeles, mantienen su amenaza de huelga en caso de que la agencia migratoria ICE opere en los partidos, un reclamo apoyado este lunes por un prominente candidato a gobernador de California.

Unite Here Local 11, sindicato del sector hostelero que representa a unos 2.000 empleados del recinto, viene exigiendo garantías de que el gobierno federal no desplegará a agentes del ICE en los ocho partidos que hospedará el SoFi Stadium.

Los trabajadores del recinto deportivo, el más caro del mundo, advierten que la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) creará un clima de inseguridad tanto para ellos como para los aficionados.

«ICE no debe tener ningún rol en estos juegos. Como trabajadores no queremos vivir con miedo al entrar al trabajo ni con el temor de ser detenidos al regresar a casa», afirmó Isaac Martínez, cocinero del estadio, durante una protesta frente a la cancha.

«Si no llegamos a un acuerdo, mis compañeros y yo estamos listos para irnos a una huelga», reafirmó Martínez en nombre de un colectivo que engloba sobre todo a empleados de concesiones de alimentos y bebidas.

ICE ha sido punta de lanza de la ofensiva antinmigración del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha recibido enormes críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos por las brutales redadas en distintas ciudades, incluida Los Ángeles.

Entre los incidentes protagonizados por ICE, acusado de actuar contra personas con acento hispano aunque estén en situación regular, están las muertes a tiros de dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis a comienzos de 2026.

– Preocupación –

Los empleados también expresaron preocupación por tener que entregar información personal a la FIFA para ser acreditados para trabajar en el certamen, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

«Pedimos a la FIFA que no comparta nuestra información ni nuestros datos con ninguna de las agencias de ICE, países extranjeros ni agencias de inteligencia», dijo Yolanda Fierro, auxiliar de servicios en suites.

Los manifestantes, que portaban pelotas de plástico y carteles con el mensaje «Expulsen a ICE del Mundial», sumaron este lunes el apoyo de Tom Steyer, uno de los candidatos mejor posicionados para las elecciones a gobernador de California.

El trabajo de ICE es «el control fronterizo (…) ¿Puede alguien explicarme qué tiene eso que ver con el Mundial? Nada», dijo este financista cuya propuesta de campaña es que millonarios como él paguen más impuestos.

«¿Cómo es posible que esa sea la agencia que va a estar aquí cuando sabemos que son una amenaza absoluta para los trabajadores en California?», reclamó el aspirante demócrata.

gbv/ma