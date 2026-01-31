Trabajadores estatales argentinos de la aviación civil anuncian huelga en 27 aeropuertos

2 minutos

Buenos Aires, 31 ene (EFE).- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), uno de los principales sindicatos del sector público argentino, anunció este sábado un paro total en 27 aeropuertos del país a partir de la medianoche del lunes próximo, en rechazo al atraso en el pago de salarios en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), una situación que, según el gremio, derivará en demoras y cancelaciones de vuelos.

«El lunes a las 00:00 horas (3:00 GMT) el paro será total y la medida alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en 27 aeropuertos afectando a todos los vuelos a excepción de los de Estado, los sanitarios, humanitarios, y traslados de órganos», informó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado difundido en la red social X.

El dirigente sindical afirmó que el Gobierno del presidente Javier Milei «tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios».

«El retraso y la cancelación de vuelos serán exclusiva responsabilidad del Gobierno», señaló Aguiar, quien también informó que el gremio declaró el estado de asamblea permanente y no descartó iniciar en las próximas horas un quite de colaboración y cese de tareas como antesala del paro.

El titular de ATE acusó a las autoridades de la ANAC, así como a la Secretaría de Transporte y al área de Empleo Público, de ser “los responsables exclusivos de este conflicto”, y denunció que “el atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización”.

En diciembre de 2025, los controladores aéreos de Argentina anunció un cronograma de paros que afectaba a vuelos nacionales e internacionales que pronto fue desactivado por el Gobierno nacional para no afectar la temporada alta por las fiestas de fin de año. EFE

lgu/gad