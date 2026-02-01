Trabajadores estatales argentinos de la aviación civil posponen huelga en 27 aeropuertos

2 minutos

Buenos Aires, 1 feb (EFE).- La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pospuso este domingo por al menos cinco días hábiles -hasta el lunes 9 de febrero- el paro en 27 aeropuertos de Argentina, previsto inicialmente para este lunes, tras la garantía de las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de que los haberes serán liquidados durante esta semana.

La medida de fuerza había sido convocada por el gremio estatal ante el incumplimiento en el pago de haberes y de un aumento salarial previamente acordado, y tras la confirmación oficial de que los salarios serán liquidados durante esta semana, ATE resolvió suspender de manera transitoria la huelga.

“Las autoridades saben que no alcanza solo con pagar los salarios, se tiene que liquidar el aumento acordado. Hemos decidido posponer durante cinco días hábiles el paro, pero esta semana tienen que verificarse avances. Son los funcionarios quienes con su incumplimiento generaron un conflicto innecesario”, explicó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en un comunicado.

El dirigente advirtió que el sindicato mantiene su reclamo por la liquidación completa de los ingresos y responsabilizó al Gobierno del presidente Javier Milei ante eventuales medidas de fuerza.

“La sociedad tiene que saber que si se interrumpen las actividades en los aeropuertos es exclusiva responsabilidad del Gobierno”, afirmó.

El sindicato informó que notificará este lunes formalmente la medida de fuerza, con cinco días hábiles de anticipación, en función de la esencialidad de los servicios aeroportuarios.

Según los trabajadores, el conflicto se originó porque las autoridades del organismo decidieron «dar marcha atrás con el aumento acordado con ATE, reliquidar los haberes e incumplir con el pago de salarios en tiempo y forma».

De persistir el incumplimiento, la huelga prevista para el lunes 9 de febrero alcanzará a trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y personal administrativo, entre otros, en 27 aeropuertos del país, con impacto sobre todos los vuelos, a excepción de los de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos. EFE

lgu/nvm