Trabajadores estatales argentinos denuncian 800 despidos en áreas de asistencia social

Buenos Aires, 15 sep (EFE).- La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este lunes que el Gobierno de Javier Milei despidió a 800 trabajadores del Ministerio de Capital Humano, la mayoría con entre 15 y 30 años de experiencia y dedicados a tareas de asistencia social, como parte del plan de ajuste iniciado al asumir el poder.

«El Gobierno empezó a ejecutar los despidos y ha incumplido con todo lo que se ha estipulado en la Ley Bases en cuanto a la reubicación y la optimización de los recursos», aseguró a EFE Ingrid Manfred, secretaria de la Junta Interna de ATE, en el Ministerio de Capital Humano.

El sindicato informó que se trata de trabajadores que en marzo de 2025 fueron puestos «a disponibilidad», es decir, retirados de sus funciones habituales con el objetivo de reubicarlos en otras áreas u organismos del Estado.

«Dijimos que la puesta en disponibilidad era un despido encubierto y así lo estamos confirmando hoy sobre 800 compañeros”, señaló Manfred.

EFE realizó consultas en los Ministerios de Capital Humano y de Desregulación para confirmar esta versión, pero no recibió respuesta oficial.

Según ATE, la mayoría de los despedidos se desempeñaba en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), en tareas de atención directa y asistencia social.

“No nos sorprende que un gobierno que niega constantemente lo social como problema, a nuestros jubilados, a las personas con discapacidad, esté atentando directamente contra el corazón del Estado que son los trabajadores de planta permanente”, afirmó la dirigente sindical.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado argentino, Federico Sturzenegger, al asumir su cargo en julio de 2024 había asegurado que su mandato giraría en torno a “barrer la burocracia, ayudar a implementar el paquete de reformas de la Ley Bases y llevar a cabo una agenda de transformación”. EFE

