Trabajadores humanitarios y periodistas en Palestina, entre finalistas al premio Sájarov

Bruselas, 16 oct (EFE).- El Parlamento Europeo seleccionó este jueves a trabajadores humanitarios y periodistas presentes en Palestina, a un periodista bielorruso y otra georgiana encarcelados, así como a los estudiantes que iniciaron las protestas contra la corrupción en Serbia como finalistas del premio Sájarov a la libertad de conciencia.

Las comisiones de Asuntos Exteriores y de Desarrollo del Parlamento Europeo eligieron por voto secreto a los tres finalistas, una lista de la que finalmente quedó excluido el candidato propuesto por el grupo de ultraderecha Europa de las Naciones Soberanas, el activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, asesinado en septiembre. .EFE

