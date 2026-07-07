Trabajadores piden a Orsi defender «integración de América Latina» ante Mercosur y Celac

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Montevideo, 7 jul (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió a una delegación de la central sindical PIT-CNT que le solicitó que Uruguay abogue «por la integración de América Latina» y la «complementación productiva» durante su presidencia pro tempore del Mercosur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Así lo indicó a la prensa este martes el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien explicó que el movimiento sindical acercó al Poder Ejecutivo iniciativas «que tienen que ver con planteos específicos para generar puestos de trabajo de calidad», por ejemplo, el uso de las compras del Estado «como factor de desarrollo de generación de proveedores nacionales y puestos de trabajo de calidad».

En el ámbito internacional, solicitaron que Uruguay, «en su calidad de presidente de organismos internacionales importantes», como es el caso de la Celac, el Mercosur e incluso la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), «haga un esfuerzo por la integración de América Latina y la complementación productiva, en un escenario que obviamente es súper complejo, pero que es la postura del movimiento sindical».

Entre otros temas, el PIT-CNT insistió al mandatario en su propuesta de «implementar una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas más ricas de la sociedad uruguaya, como modo de abatir la pobreza infantil».

Este último punto «no está siendo considerado por el Poder Ejecutivo», lamentó Abdala, ya que entiende que este impuesto podría ser una solución para financiar necesidades planteadas por el propio Gobierno.

Pese a ello, el mandatario dijo a la central sindical «que va a estudiar con rigurosidad todo el planteo del PIT-CNT».

Según Abdala, Orsi «se da cuenta de que los planteos del PIT-CNT no son una lógica egoísta, sino que es una lógica que apunta propuestas que van al desarrollo y que le gustaría poder conversar las cuestiones del desarrollo, de manera que de allí también surjan ideas para las políticas públicas». EFE

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