Trabajadores surcoreanos vuelven a planta de Hyundai en EE.UU. tras la redada migratoria

3 minutos

Miami (EE.UU.), 14 nov (EFE).- Trabajadores de Corea del Sur han regresado a la planta de baterías de la automotriz Hyundai en Georgia, estado del sur de Estados Unidos, tras la redada migratoria de septiembre en la que detuvieron a 475 empleados, según confirmó este viernes a EFE la HL-GA Battery Company, responsable de la fábrica.

«HL-GA Battery Company ha reiniciado la actividad de construcción, priorizando zonas de producción. Estamos orgullosos de dar la bienvenida de vuelta a expertos en la materia que regresan y a nuevos de LG Energy Solution, así como a nuestros socios que ahora llegan al sitio», declaró dicha empresa en un correo electrónico.

El anuncio, que no precisó la cantidad de empleados que retornan, ocurre tras la deportación de 316 trabajadores surcoreanos, de un total de 475 de varios países, que la Administración de Donald Trump detuvo el 4 de septiembre en la planta en Georgia, entonces la mayor redada migratoria en un sitio de trabajo durante este Gobierno.

Pero Trump afirmó el 27 de octubre, en vísperas de reunirse con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, que los trabajadores volverían, al aseverar que él se opuso a la redada, pues reconoce que las empresas «van a tener que traer alguna gente al menos en las fases iniciales» de las fábricas por la complejidad de las máquinas.

La HL-GA Battery Company indicó en su declaración de este viernes que «el conocimiento especializado» de los expertos que vienen ahora «impulsará la instalación y el entrenamiento de la maquinaria avanzada» para su próxima producción de sus baterías de iones de litio.

«Seguimos en curso para empezar la producción en la primera mitad del próximo año y continuar activamente contratando posiciones locales para operar el sitio», sostuvo la empresa.

Pese a la redada, Hyundai anunció el 18 de septiembre que invertirá 2.700 millones de dólares en los tres próximos años en su planta de Georgia, enmarcados en su hoja de ruta hasta 2030, que busca aumentar la capacidad de producción de Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) a 500.000 unidades para 2028.

«Sinceramente, agradecemos al Gobierno de Estados Unidos, especialmente a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al gobernador de Georgia, Brian Kemp, y al Gobierno surcoreano su colaboración para apoyar un suave y oportuno regreso», concluyó ahora la HL-GA Battery Company.

El hecho ilustra los matices de la política migratoria de Trump, quien ha prometido la mayor deportación masiva de la historia e impuso una tarifa de 100.000 dólares para las visas de trabajo H1-B, pero reconoció esta semana, en una entrevista con Fox News, que Estados Unidos «debe traer talento» . EFE

us/ims/rf