Tráfico de niñeras para la clase media

Jóvenes mujeres albanesas vienen a Suiza porque quieren cuidar bebés, un trabajo agradable en un país seguro. Pero muchas terminan en las garras de traficantes de personas. Parte 2.

Investigación y texto: Adelina Gashi, Marguerite Meyer. Colaborador investigativo: Vladimir Karaj.

Lo que ha ocurrido hasta ahora (Parte 1): Existe un sistema que atrae a mujeres albanesas a Suiza como niñeras. Y terminan en las redes criminales del tráfico de personas. Shpresa es una de esas mujeres.

En una sala de audiencias local, se está llevando a cabo una audiencia de apelación. Aparte de nosotros, solo están presentes los acusados (los cónyuges), el juez de distrito, su asistente y otro periodista. Una escena poco espectacular, a primera vista.

La pareja había sido condenada en primera instancia por emplear extranjeros sin licencia. Ahora están apelando el fallo. Ambos tienen unos cuarenta años y parecen angustiados y desesperados, sin abogado ni defensor público. Ella es asistente de tienda a tiempo parcial, él trabaja como mecánico. Para ellos y sus cuatro hijos, sus ingresos familiares totalizan alrededor de 6.500 francos suizos al mes.

¿Qué es el tráfico de personas? Las Naciones UnidasEnlace externo definen el tráfico de personas como “el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante la fuerza, el fraude o el engaño, con el objetivo de explotarlas con fines de lucro. Hombres, mujeres y niños de todas las edades y procedencias pueden convertirse en víctimas de este crimen, que ocurre en todas las regiones del mundo. Los traficantes a menudo utilizan la violencia o agencias de empleo fraudulentas y promesas falsas de educación y oportunidades laborales para engañar y coaccionar a sus víctimas”. La gran mayoría de los perpetradores son hombresEnlace externo. Las mujeres que se convierten en cómplices suelen haber sido previamente explotadas ellas mismas.

La joven, Shpresa, no está presente en la corte. ¿Dónde está ella? “No lo sabemos”, dicen la pareja. Ella fue recogida por un taxi. El esposo dice que no sabe quiénes eran las personas en el coche. Nos toparemos con esta misma empresa de taxis nuevamente en una conversación con otra víctima.

Shpresa no abandonó Suiza ese día. Fue arrestada un mes después durante un control policial de identidad. Le dijo a la policía que tuvo que trabajar para la pareja como niñera, por la mitad del dinero prometido. Alguien había falsificado su pasaporte; ella no sabía quién.

La fiscalía comenzó a investigar. Sin embargo, Shpresa fue deportada y le prohibieron la entrada en Suiza durante dos años. No fue interrogada en el juicio, y no se solicitó la asistencia de las autoridades albanesas. El tribunal dictaminó que las declaraciones de Shpresa a la policía no podían ser utilizadas como evidencia.

Una mercancía y sus cadenas de suministro

Este ejemplo parece revelar la generalizada impotencia de las autoridades suizas y la falta de coordinación en la lucha contra la trata de personas. Es como si el tribunal quisiera terminar rápidamente: la víctima ya no es rastreable, absolución para la pareja. Los perpetradores, sin ser molestados.

“Dejamos de ver el tráfico de personas como una industria independiente hace mucho tiempo”, dice Thomas Fuchs de Trafficking.ch. “Las personas que reclutan niñeras de esta manera están casi seguramente involucradas en otros negocios, como el tráfico de drogas”.

Queremos localizar a Shpresa. Así que viajamos a Albania una vez más. Junto con nuestro colega investigador local, exploramos cuidadosamente su pequeño pueblo en busca de pistas. Pero no podemos descifrar cómo llegó Shpresa a Suiza. O qué le sucedió después.

Contrariamente al cliché, las personas traficadas rara vez son transportadas en camiones oscuros. En la mayoría de los casos, viajan por rutas ordinarias: en autobús, avión, taxi o automóvil. En esta industria, los seres humanos son una mercancía como cualquier otra. Una mercancía con la que se puede ganar dinero. Las cadenas de suministro son internacionales.

La trata de personas y el tráfico de personas no son lo mismo. Los traficantes llevan personas de A a B, los beneficios se generan al proporcionar el servicio de transporte. En la trata de personas, el transporte es solo el medio para un fin: el núcleo del negocio es la explotación laboral o corporal. Sin embargo, las dos formas están frecuentemente entrelazadas.

Los traficantes tienen sus cómplices a lo largo de su ruta. A veces es un conductor de autobús que simplemente recoge el dinero por el boleto al llegar a Suiza. Un guardia fronterizo que no verifica demasiado un pasaporte. O una empresa de taxis que está agradecida por sus clientes habituales y prefiere no hacer preguntas sobre las mujeres que cambian constantemente en sus coches.

En el caso de Lirije, fue el conductor del autobús que la llevó de Albania a Suiza. “Estaba hablando por teléfono durante el viaje”, recuerda. Luego, asintió afirmativamente antes de entregarle unos cientos de euros. A veces, las personas son controladas en las fronteras nacionales para asegurarse de que tengan suficiente dinero en efectivo para su estancia. “Después de la frontera suiza, me quitó el dinero de nuevo”, dice Lirije.

Y luego la dejaron en una estación de autobuses. Su empleador la recogió. Ya habían discutido todo por teléfono; él conocía sus difíciles circunstancias en casa. Pagó el billete del autobús y llevó a Lirije a las afueras de una ciudad suiza.

Es un barrio modesto, con bloques de viviendas dispersos al azar en lo que alguna vez fue un campo. Hay cochecitos en las entradas de los edificios y avisos de la administración en la pared informando a los residentes sobre lo que está prohibido. Personas con caras cansadas esperan el autobús.

Es aquí donde vive la clase media baja suiza y el precariadoEnlace externo moderno, así como los limpiadores, cuidadores, fontaneros, dependientes de tiendas y obreros de la construcción del país. Son estas personas y sus familias las que suelen buscar niñeras porque necesitan apoyo en su vida cotidiana, que realmente no pueden costear. Aquí, en esta aglomeración anónima, Lirije no comienza su nueva vida llena de esperanza. En cambio, es un viaje a través del infierno.

Una red de dependencias

Desde fuera, el tráfico de personas es difícil de reconocer. Involucra no solo la prostitución forzada, sino también la explotación del trabajo ordinario. Puede afectar a la camarera de tu café favorito o al trabajador en el sitio de construcción de al lado.

“En Suiza, nos falta una comprensión integral de lo que realmente es el tráfico de personas”, dice Fuchs. Los cantones son responsables de su enjuiciamiento penal. Según un informe encargado por la Oficina Federal de Policía (Fedpol), hay enormes diferencias entre ellos. “Hay docenas de grupos de trabajo en los cantones, pero algo así realmente debe investigarse a nivel de Europol en cada caso individual”, dice Fuchs.

El problema se subestima o hay falta de fondos. Además, las percepciones obsoletas asocian el tráfico de personas principalmente con el comercio sexual, según el estudio. A menudo, se presta demasiada poca atención a la explotación laboral.

Inicialmente, generalmente se crea una relación de dependencia a través del engaño, la deuda y la explotación de las circunstancias familiares. Una vez que las víctimas están en Suiza, la red se cierra herméticamente. Las víctimas no conocen el país, no hablan el idioma y no tienen contactos más allá de los perpetradores. Los nacionales albaneses, macedonios del norte y kosovares pueden permanecer legalmente en Suiza durante tres meses sin visa. Sin embargo, no se les permite trabajar durante este tiempo, a diferencia de los ciudadanos de los países de la UE o de la AELC.

En Albania, algunas cosas no son diferentes de Suiza. “Los jóvenes a menudo no piensan en el seguro de salud y la pensión como una prioridad”, dice Iris Luarasi, experta en derechos de las mujeres albanesas. “Piensan que pueden ocuparse de los documentos una vez que hayan llegado”.

Sin embargo, al trabajar ilegalmente, se convierten en delincuentes desde el principioEnlace externo. Esto es explotado sin escrúpulos por los perpetradores. Es una estafa pérfida que la Oficina Federal de Policía también reconoce como tal: las víctimas no tienen más remedio que permitirse ser explotadas.

En el transcurso de nuestra investigación, leemos archivos judiciales que cuentan de crueldad psicológica y física. De chantaje emocional y agresiones sexuales. Las mujeres informan de golpizas, humillaciones y amenazas de muerte, también hacia sus familias. Escuchamos mensajes de voz de explotadores llenos de insultos violentos.

A veces, las futuras víctimas saben que se están involucrando en trabajo ilegal en Suiza. O son engañadas como lo fue Ardita.

¿Cómo se aprovechó la confianza de Ardita en el sistema legal suizo? ¿Y por qué recibe abusos viciosos a través de mensajes de voz? Descúbralo en la parte 3.

