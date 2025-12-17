Trabajo de la Agencia EFE sobre desinformación gana premio Derechos Humanos 2025 de Chile

Santiago de Chile, 17 dic (EFE).- El reportaje ‘El vacío de Francisca’, realizado por la Agencia EFE y que relata la historia de una mujer chilena esterilizada contra su voluntad como consecuencia de la desinformación sobre el VIH, ganó el premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos de Chile 2025 en la categoría de mejor trabajo multimedia.El galardón fue recogido por la periodista Meritxell Freixas, y el camarógrafo Rodrigo Sáez, autores de una compleja investigación, llena de trabas y dificultades, con la colaboración de la delegación de la Agencia EFE en Colombia y el servicio de verificación de noticias de la agencia, EFE Verifica.

‘El vacío de Francisca’ cuenta la historia de una mujer chilena que quedó embarazada infectada del virus del VIH, al que Freixas y Sáez pudieron localizar y entrevistar en exclusiva, y a la que los médicos practicaron una esterilización forzosa durante la cesárea.

El jurado valoró la «valentía narrativa» del reportaje, su sensibilidad y manejo de las fuentes, así como la visibilización de las violaciones de los derechos humanos a través de la revelación de las mentiras y de las malas prácticas informativas.

«Este documental expone cómo vivió el estigma, el miedo y el aislamiento soportando la discriminación sistemática y la violación irreparable de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo», valoró el jurado.

«Esta historia relata con valentía las grandes consecuencias físicas y emocionales que tiene la esterilización forzada y busca visibilizar la vulneración de los derechos humanos en el campo de la salud y discriminación», agregó.

En la ceremonia de entrega, Freixas destacó que el reportaje, que forma parte del proyecto de EFE Verifica ‘Noticias falsas, víctimas reales’ sobre desinformación, pone de relieve «el efecto que esta tiene en la vida de las personas comunes y corrientes».

«Hoy más que nunca esto es la realidad que nos toca vivir y desde aquí queremos también destacar la importancia de nuestro oficio frente a esta realidad, que cada vez es peor en este sentido», señaló Freixas.

«El oficio de periodista, que tantas veces vemos ahora que está amenazado por redes sociales, por personas que difunden bulos, desinformación… Nuestra responsabilidad como periodistas es estar al pie del cañón, porque nadie nos puede sustituir», agregó.

‘El vacío de Francisca’ es un reportaje multimedia de la serie ‘Noticias falsas, víctimas reales’, una iniciativa de la Agencia EFE que cuenta con el apoyo de la Red Internacional de Verificación (IFCN, por sus siglas en inglés).

Este proyecto visibiliza el efecto devastador de la desinformación en la vida de diez víctimas de Europa, América, África y Asia, por medio de artículos, fotografías, videos y un pódcast de seis episodios.

El proyecto de EFE Verifica incluye también la organización de seis talleres de alfabetización mediática dirigidos a comunidades vulnerables en varios idiomas, que son impartidos por la asociación sin ánimo de lucro Learn to Check.

El premio Periodismo y Derechos Humanos es uno de los más prestigiosos de Chile y lo entregan en conjunto el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el más importante de esta clase en Latinoamérica y el Colegio de Periodistas de Chile. EFE

