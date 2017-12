Derechos de autor

El trabajo por el que las mujeres no cobran 18 de diciembre de 2017 - 10:00 Los habitantes de Suiza trabajaron 9 200 millones de horas sin retribución en 2016, lo que representa un monto de 408 000 millones de francos. En el año 2013, en comparación con los 401 000 millones del rubro en 2013. Las mujeres asumieron el 61,3% de esa labor no remunerada que en buena parte incluye tareas domésticas, pero también actividades de cuidado de menores y adultos, así como de voluntariado, según un reciente informe de la Oficina Federal de Estadísticas. En general, los quehaceres domésticos representan aproximadamente el 75% del trabajo no remunerado realizado por personas mayores de 15 años. Los hombres llevaron a cabo aproximadamente 18 horas de trabajo en el “hogar y la familia”, frente a las 28 horas de las mujeres. En relación con 2010, estas últimas realizaron una hora más de ese tipo de trabajo por semana, mientras que los hombres, 1,7 horas. Para las parejas con un hijo menor de 15 años, la carga laboral total, pagada y no remunerada, equivale a un promedio de 69,6 horas por semana para las madres y de 68,8 horas para los padres. Según la Oficina de Estadística, los hombres realizan el 61,6% del trabajo remunerado en Suiza. Este tipo de labor sumó 7 900 millones de horas en 2016; es decir, más de mil millones menos que los 9 200 millones de horas de trabajo no remunerado.