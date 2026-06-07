Trabajos de mantenimiento, posible causa del incendio de 35 embarcaciones en Ecuador

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Quito, 7 jun (EFE).- Investigaciones preliminares señalan que unos trabajos de mantenimiento podrían ser la causa del incendio que afectó el sábado a 35 embarcaciones en el puerto de la ciudad ecuatoriana de Manta, descartándose «cualquier indicio de atentado o acción intencional», informó el Ministerio del Interior.

Las indagaciones iniciales apuntan a que el siniestro se originó en la embarcación ‘Jesús es mi Rey’, mientras se realizaban trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico en un de sus generadores diésel, apuntó este domingo en un comunicado.

Añadió que testigos coincidieron en señalar que durante las labores de mantenimiento se produjo una explosión en el generador, seguida de un incendio que no pudo ser controlado de manera inmediata.

«Como consecuencia del fuego, las líneas de anclaje de la embarcación se desprendieron provocando la propagación de las llamas hacia otras embarcaciones cercanas», reza el escrito.

El Ministerio señaló que las autoridades competentes continuarán con las investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro que afectó a 14 embarcaciones pesqueras y 21 lanchas, y que dejó a dos personas heridas con quemaduras.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), que indicó que el incendio ocurrió en embarcaciones ubicadas en el área artesanal de la Autoridad Portuaria de Manta, coordina con las autoridades locales la evaluación de daños y análisis de necesidades.

El sábado, el ECU 911 recibió a las 11:52 hora local (16:52 GMT) una alerta que reportó el incendio de una embarcación en el Muelle Pesquero de la Autoridad Portuaria de Manta, en la provincia de Manabí (oeste). EFE

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