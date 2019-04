Tradición obliga: Cada año, a las 18:00 horas de un lunes de abril, arde y explota un muñeco de nieve en la plaza Sechseläuten de Zúrich. No es un mono cualquiera, es el Böögg. Los habitantes de la mayor ciudad suiza aseguran que el tiempo que tarda en quemarse constituye un pronóstico del próximo verano.

A psychic exploding snowman? Welcome to Sechseläuten

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Un explosivo muñeco de nieve Ester Unterfinger 08 de abril de 2019 - 16:59 Tradición obliga: Cada año, a las 18:00 horas de un lunes de abril, arde y explota un muñeco de nieve en la plaza Sechseläuten de Zúrich. No es un mono cualquiera, es el Böögg. Los habitantes de la mayor ciudad suiza aseguran que el tiempo que tarda en quemarse constituye un pronóstico del próximo verano. La Sechseläuten tiene varios orígenes. Por un lado, se basa en la costumbre de encender fogatas para celebrar el equinoccio de primavera, los niños quemaban entonces figuras de paja hechas por ellos mismos. Por otra parte, los miembros de los gremios solían regular las horas de trabajo con el tañido de las campanas. En invierno, los artesanos y comerciantes trabajaban hasta las 17.00 horas y en verano hasta las 18.00 horas. En 1892 ambas tradiciones se fusionaron. La quema de un muñeco de nieve relleno de fuegos artificiales se convirtió en una parte integrante de la tradición. A las 18:00 horas, colocan el Böögg, en lo alto de una pira de diez metros y lo encienden. Enfundados en sus trajes tradicionales, desfilan unos 3 500 miembros de gremios y unos jinetes cabalgan en torno a la hoguera hasta la explosión final. Todos los años se repite la escena. Lukas Meier, escenógrafo de profesión y miembro de un gremio, es el encargado de construir el Böögg con la ayuda de sus asistentes.