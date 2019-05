Sin embargo, no se sabe cuándo adoptará el Gobierno suizo una posición al respecto. Preguntado por el Sonntagszeitung,Enlace externo el DFAE respondió que había tomado nota de la resolución de Ginebra y que respondería tras evaluar el caso. “Suiza ha acogido a muchos defensores de los derechos humanos amenazados en su país”, concluye Alain Bovard, “pero personalmente tengo la impresión de que tiende a no tomar posición tan pronto como los asuntos se hacen públicos y son objeto de una gran cobertura mediática”.

¿Puede Suiza ayudar a Julian Assange? Marie Vuilleumier 16 de abril de 2019 - 13:00 La ciudad de Ginebra pide al Gobierno suizo que intervenga para salvaguardar la vida y la integridad física de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Sin embargo, los procedimientos para obtener asilo o un visado humanitario en Suiza son complejos y están altamente regulados. El destino de Julian Assange inquieta a los políticos de Ginebra. El Parlamento de la ciudad adoptó a principios de febrero una resolución que pide al Gobierno suizo ayudar al fundador de Wikileaks. Azares del calendario, esa solicitud llegó al Ministerio de Exteriores (DFAE) la semana pasada, mientras que Julian Assange era arrestado en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se hallaba refugiado desde 2012. La resolución de Ginebra, presentada por el representante electo de la Unión Democrática del Centro (UDC/derecha conservadora) Eric Bertinat, insta al Consejo Federal a “concretizar su política de protección de los defensores de los derechos humanos ofreciendo sus buenos oficios y emprendiendo todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la integridad física de Julian Assange”. Procedimientos complejos Sin embargo, las autoridades suizas tienen poco margen de maniobra para intervenir en este tipo de casos. El Gobierno podría ofrecer sus “buenos oficios” y actuar como mediador, si las partes en conflicto aceptaran su ayuda. Suiza también podría acoger a Julian Assange en su territorio, pero las condiciones están estrictamente reglamentadas. Desde 2012, ninguna solicitud de asilo puede ser presentada en las representaciones diplomáticas suizas en el extranjero. Por lo tanto, el fundador de Wikileaks debería viajar a Suiza y presentar su solicitud en un puesto fronterizo, un aeropuerto o directamente en un centro federal de asilo. El procedimiento puede durar entre 140 días y un año, más o menos. Sin embargo, si la vida o la integridad física de Julian Assange están en peligro directo, grave y concreto, podría solicitar una visa humanitaria en una representación suiza en el extranjero. Este tipo de permiso de estancia se expide generalmente en caso de conflictos armados especialmente graves o de amenazas personales reales e inminentes en el país de origen o de procedencia. Si la persona en cuestión ya se encuentra en un tercer país, Suiza suele considerar que ya no está amenazada. En 2016, el consejero nacional (diputado) Jean-Luc Addor preguntó al Gobierno si Julian Assange podría ser considerado como un defensor de los derechos humanos con protección especial. “No”, había respondido claramente el Consejo Federal: “Julian Assange es considerado un experto en informática, un periodista de investigación y un activista político (...) no tenía la intención de vincular sus revelaciones directamente a la promoción y protección de los derechos humanos”. Por lo tanto, el Gobierno suizo considera que el fundador de Wikileaks no cumple con los criterios de las Líneas directrices suizas sobre la protección de los defensores de los derechos humanos. En detención La justicia inglesa es actualmente la dueña de su destino Alain Bovard, Amnistía Internacional Quiere decir que para solicitar a Suiza un visado, asilo o cualquier tipo de protección, Julian Assange tendría que presentarse personalmente ante las autoridades helvéticas. Esa opción parecía ya bastante difícil durante su confinamiento en la embajada ecuatoriana, y ahora parece imposible con su arresto por la policía británica. “En teoría, Suiza podría anunciar su disposición a recibir al Sr. Assange, pero la justicia inglesa es actualmente la dueña de su destino y es la que debe decidir si lo extradita o no”, subraya Alain Bovard, de la sección suiza de Amnistía Internacional. Estados Unidos pide al Reino Unido que extradite a Julian Assange para poder procesarlo por piratería informática. Una petición también podría proceder de Suecia, donde el fundador de Wikileaks fue acusado de violación y agresión sexual. Los cargos habían sido retirados, pero con su arresto la semana pasada la abogada de una de las denunciantes anunció su intención de solicitar la reapertura de la investigación. Tememos que sea detenido en condiciones extremadamente duras y sometido a malos tratos Alain Bovard, Amnistía Internacional Numerosas organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y Reporteros sin Fronteras instan al Gobierno británico a rechazar la petición de Estados Unidos. “Amnistía Internacional considera que Julian Assange es un defensor de los derechos humanos y pide que no sea extraditado a Estados Unidos”, explica Alain Bovard. Allí, tememos que sea detenido en condiciones extremadamente duras y sometido a malos tratos. Además, no se puede descartar una sentencia de muerte tras un juicio sin las debidas garantías”. Está previsto que la justicia del Reino Unido se pronuncie sobre la solicitud de Estados Unidos el 2 de mayo. Sin embargo, no se sabe cuándo adoptará el Gobierno suizo una posición al respecto. Preguntado por el Sonntagszeitung, el DFAE respondió que había tomado nota de la resolución de Ginebra y que respondería tras evaluar el caso. “Suiza ha acogido a muchos defensores de los derechos humanos amenazados en su país”, concluye Alain Bovard, “pero personalmente tengo la impresión de que tiende a no tomar posición tan pronto como los asuntos se hacen públicos y son objeto de una gran cobertura mediática”.