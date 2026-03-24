Tragedia del avión militar colombiano expone las diferencias entre Petro y la oposición

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Bogotá, 24 mar (EFE).- El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en la ciudad amazónica de Puerto Leguízamo, que ayer dejó 68 militares muertos, 57 heridos, dos desaparecidos y una persona ilesa, se convirtió en motivo de discordia entre el Gobierno y la oposición, que se responsabilizan mutuamente de la tragedia.

La polémica la abrió el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien nada más conocer el accidente, apuntó como posible causa la presunta obsolescencia del avión, que tenía 43 años y fue donado a Colombia en 2020 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por lo que el mandatario lo llamó «chatarra», comentario que reiteró hoy.

«Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos», manifestó Petro este martes en su cuenta de X.

Desde que se conoció la noticia del accidente, el mandatario se atrincheró en X, donde el lunes publicó numerosos mensajes defendiendo su gestión en materia de defensa y atribuyendo todas las posibles fallas a gobiernos anteriores y al propio estamento militar.

«La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años», dijo Petro en el primero de sus mensajes sobre la tragedia, y agregó que eso no ha sido posible porque lo impiden «las dificultades burocráticas en la administración militar».

Críticos piden al presidente asumir responsabilidades

La oposición respondió con acusaciones a Petro por la supuesta falta de mantenimiento de las aeronaves militares debido al recorte del presupuesto de Defensa, un tema sensible en momentos en que el país está a poco más de dos meses para las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

«Una nación necesita respaldar a sus soldados y policías. Y las fuerzas militares, equipos y naves seguros», escribió también en X el exministro de Defensa Diego Molano, mientras que la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez acusó a Petro de recortar en 800.000 millones de pesos (unos 215 millones de dólares de hoy) el presupuesto de Defensa en su primer año de Gobierno.

Pero mientras el país lamentaba la tragedia y las vidas perdidas, el mandatario insistía en culpar a sus antecesores de lo sucedido y en descalificar especialmente a las mujeres que lo critican.

De esta forma, llamó «mujer vampira» a la senadora de derechas María Fernanda Cabal; «princesa de la oligarquía» a Ramírez y «animal de carroña» a la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López.

En la discusión terció este martes el expresidente Iván Duque (2018-2022), quien luego de que Petro lo responsabilizara de «comprar una chatarra» para la Fuerza Aérea, le pidió respeto a las víctimas y que «asuma, si es que puede, la dignidad del cargo» en los cuatro meses y medio que le quedan de mandato.

«Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de ‘emperador’ cósmico», le contestó Duque y, tras recomendarle que antes de lanzar acusaciones mejor investigue las causas del accidente, le espetó: «Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias». EFE

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