Tramo final del juicio de Odebrecht en Panamá, el mayor escándalo de corrupción del país

Ciudad de Panamá, 10 feb (EFE).- El juicio del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en Panamá que implicó el pago de sobornos para hacerse con obras públicas y cuestionadas donaciones para campañas políticas, se encuentra en su tramo final esta semana con una posible intervención del expresidente Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, que dará paso luego a un período de deliberación de hasta 30 días para emitir la sentencia.

La audiencia ordinaria por el caso Odebrecht, pospuesta desde 2023 en seis ocasiones, dio inicio el pasado 12 de enero con una lectura documental del acta de llamamiento a juicio emitida en 2022, a lo que ha seguido la presentación de pruebas periciales y testimoniales por parte de la Fiscalía y la defensa.

Se tiene previsto que el miércoles se den los alegatos finales, que deberán concluir el viernes 13 de febrero. Luego, se espera que el Tribunal se apegue al término de 30 días que establece la Ley para emitir la sentencia.

Así lo anunció la jueza adjunta del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, Baloísa Marquínez.

Carlos Carrillo, del equipo de defensa de Martinelli (2009-2014), comentó a EFE que «se ha proyectado que el miércoles comience la Fiscalía» con los alegatos, y manifestó que lo ve «difícil» que el expresidente tenga la oportunidad de hablar en el cierre de esta fase por los defensores, «pero es lo que se prevé», dijo.

«No descarto que Ricardo Martinelli hable pero hasta hoy no se ha decidido», afirmó la fuente, que más tarde declaró también a periodistas en el exterior del tribunal que no cree que dé tiempo a concluir esta fase el viernes.

El expresidente Martinelli participa en el juicio de forma virtual, pues está asilado desde mayo pasado en Colombia, a donde llegó tras estar refugiado más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá para evitar ir a prisión después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.

Dos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ya cumplieron cárcel en EE.UU. por Odebrecht, tras confesar en una corte federal que participaron «en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección» de la constructora por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron «por órdenes del padre», como alegó su defensa.

Los hermanos Martinelli enfrentarán el caso Odebrecht en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga un fuero especial.

La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 -luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, incluido Panamá- y culminó en octubre de 2018.

Odebrecht pagó en Panamá más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el país centroamericano.

En la apertura del juicio el 12 de enero, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) dijo que la audiencia se «inicia contra 23 personas por sus vinculaciones al delito de blanqueo de capitales», y que su equipo, liderado por la fiscal Ruth Morcillo, está «preparado para sustentar condena en este caso».

El abogado y analista panameño Rodrigo Noriega afirmó a EFE que de los testigos y peritos que ha podido ver durante el desarrollo del juicio le parece que «sí va a haber condenas, pero también van a haber absoluciones», y eso, apuntó, «lo sabremos en abril o mayo quizás cuando venga el fallo a primera instancia».

«Y recordar que viene la apelación en la casación, por lo que el fallo definitivo bien puede llegar a finales de 2027», destacó Noriega.

El 26 de enero pasado, la audiencia abrió en su tercera semana con la etapa de práctica de pruebas con el anuncio de la Fiscalía de la exclusión de cinco testigos brasileños.

Brasil suspendió su colaboración con las autoridades panameñas en el caso Odebrecht pues no dieron garantías de que no usarían pruebas que han sido anuladas en el país suramericano, según señaló en enero de 2025 el Ministerio de Justicia brasileño. EFE

