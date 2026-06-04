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Transición energética

Crisis energética mundial: ¿hasta qué punto es resiliente Suiza?

Serie Suiza y las energías fósiles, Episodio 9:

Suiza no produce petróleo ni gas propios, pero sus reservas estratégicas de combustible podrían mantener el país en funcionamiento durante meses. Este video explora qué ocurriría en caso de una perturbación del suministro a escala global y cómo interrupciones como un bloqueo del estrecho de Ormuz podrían tener repercusiones hasta en Suiza.

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Me ocupo del cambio climático y la energía a través de reportajes, artículos, entrevistas e investigaciones en profundidad. Me interesa el impacto del calentamiento global en la vida cotidiana y las soluciones para un planeta sin emisiones. Me apasionan los viajes y los descubrimientos. Estudié biología y ciencias naturales y trabajo como periodista en SWI swissinfo.ch desde hace más de 20 años.

Mi trabajo consiste en producir vídeos y podcasts sobre temas científicos y tecnológicos. Me especializo en el desarrollo de formatos de vídeo explicativos para su visualización móvil, mezclando estilos de animación y de documental. Estudié cine y animación en la Universidad de las Artes de Zúrich y empecé a trabajar como periodista de vídeo en SWI swissinfo.ch en 2004. Desde entonces me he especializado en crear diferentes estilos de animación para nuestros productos visuales.

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