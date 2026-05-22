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Transición energética

De dónde obtiene Suiza su petróleo y su gas

Serie Suiza y las energías fósiles, Episodio 8:

Suiza no produce combustibles fósiles, pero el petróleo sigue siendo su principal fuente de energía. Desde el crudo estadounidense y nigeriano hasta el gas noruego y argelino que atraviesa Europa, el país depende de una compleja red mundial de proveedores para calentar hogares, mantener coches en marcha y hacer funcionar la industria.

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Me ocupo del cambio climático y la energía a través de reportajes, artículos, entrevistas e investigaciones en profundidad. Me interesa el impacto del calentamiento global en la vida cotidiana y las soluciones para un planeta sin emisiones. Me apasionan los viajes y los descubrimientos. Estudié biología y ciencias naturales y trabajo como periodista en SWI swissinfo.ch desde hace más de 20 años.

Mi trabajo consiste en producir vídeos y podcasts sobre temas científicos y tecnológicos. Me especializo en el desarrollo de formatos de vídeo explicativos para su visualización móvil, mezclando estilos de animación y de documental. Estudié cine y animación en la Universidad de las Artes de Zúrich y empecé a trabajar como periodista de vídeo en SWI swissinfo.ch en 2004. Desde entonces me he especializado en crear diferentes estilos de animación para nuestros productos visuales.

(presentación del video en español)
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