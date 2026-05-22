De dónde obtiene Suiza su petróleo y su gas

Suiza no produce combustibles fósiles, pero el petróleo sigue siendo su principal fuente de energía. Desde el crudo estadounidense y nigeriano hasta el gas noruego y argelino que atraviesa Europa, el país depende de una compleja red mundial de proveedores para calentar hogares, mantener coches en marcha y hacer funcionar la industria.

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De onde vem o petróleo e o gás que abastecem a Suíça

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Mi trabajo consiste en producir vídeos y podcasts sobre temas científicos y tecnológicos. Me especializo en el desarrollo de formatos de vídeo explicativos para su visualización móvil, mezclando estilos de animación y de documental. Estudié cine y animación en la Universidad de las Artes de Zúrich y empecé a trabajar como periodista de vídeo en SWI swissinfo.ch en 2004. Desde entonces me he especializado en crear diferentes estilos de animación para nuestros productos visuales.

Me ocupo del cambio climático y la energía a través de reportajes, artículos, entrevistas e investigaciones en profundidad. Me interesa el impacto del calentamiento global en la vida cotidiana y las soluciones para un planeta sin emisiones. Me apasionan los viajes y los descubrimientos. Estudié biología y ciencias naturales y trabajo como periodista en SWI swissinfo.ch desde hace más de 20 años.

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Transición energética

Suiza tiene garantizado el suministro de petróleo y gas, pese al conflicto en Oriente Medio

Este contenido fue publicado en El conflicto en el Golfo Pérsico ha afectado al transporte mundial de petróleo y gas. ¿Qué significa eso para Suiza? ¿De dónde proceden los combustibles fósiles que se consumen en el país alpino?

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