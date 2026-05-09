El combustible suizo, para Suiza

El depósito de Mellingen (Argovia) almacena parte de las reservas obligatorias de carburante. Keystone / Claudio Thoma

Serie Suiza y las energías fósiles , Episodio 7: La ausencia de una obligación de solidaridad energética con la Unión Europea protege las reservas de carburante suizas en caso de crisis. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica en el caso del queroseno, cuyas reservas actuales no cubren los tres meses previstos.

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Matthias Baumer (SRF) Otro idioma: 1 Italiano it Carburante, scorte svizzere per la Svizzera original leer más Carburante, scorte svizzere per la Svizzera

En Suiza, el diésel y la gasolina siguen llegando a las estaciones de servicio y los aviones continúan despegando, a pesar de la guerra de Irán y del cierre del estrecho de Ormuz. Sin embargo, la situación del queroseno es preocupante.

Según la Oficina Federal para el Abastecimiento Económico del paísEnlace externo (UFAE), el suministro a los aeropuertos suizos está garantizado hasta finales de mayo de 2026. En caso de escasez, la Confederación puede autorizar la liberación de las reservas obligatorias, y esto se aplica a todos los combustibles y carburantes. Ahora bien, lo que se almacena en estos depósitos en Suiza, a diferencia de lo que ocurre en los países de la Unión Europea (UE), está destinado exclusivamente al consumo nacional.

Si llegara a escasear el queroseno en un Estado de la UE, los demás países miembros deben aplicar el denominado principio de solidaridad energéticaEnlace externo. Por ejemplo, Alemania estaría obligada a ayudar a otro país de la Unión suministrándole su combustible.

Serie «Suiza y su relación ambigua con los combustibles fósiles» Suiza está comprometida con eliminar de forma gradual los combustibles fósiles y avanzar en la transición hacia fuentes de energía renovables. En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima (COP30), 80 países, y entre ellos Suiza, han reclamado una hoja de ruta clara para abandonar el uso de los combustibles fósiles. Mientras tanto, el país helvético sigue dependiendo en gran medida de las importaciones de petróleo y gas, sobre todo para el transporte y la calefacción en edificios. Esta serie analiza la dependencia energética de Suiza y su relación un tanto ambigua con las fuentes de energía fósiles dentro del contexto internacional.

Según explica Nicole Mathys, responsable de Energía de la UFAE, las reservas suizas están pensadas únicamente para cubrir las necesidades del país. «Como Suiza no es miembro de la UE, no está sujeta al principio de solidaridad energética», subraya.

No obstante, existe una excepción. Suiza mantiene un acuerdo con Italia y Alemania sobre el suministro de gas. Esto significa que, si alguno de estos países sufriera una escasez, podría solicitar medidas de apoyo a los demás. «En este caso, el objetivo es garantizar el abastecimiento a los consumidores considerados prioritarios, como los hogares, los hospitales o los servicios de emergencia», explica Mathys.

Estos sectores tendrían preferencia en el suministro de gas. En cambio, en el caso de los carburantes no hay prioridades. Por eso, que Suiza no contemple un mecanismo de solidaridad energética no significa que no pudiera verse afectada por una posible escasez de carburantes.

Mathys añade que, si hubiera problemas de desabastecimiento, combustibles como el queroseno, el diésel o la gasolina se distribuirían desde las reservas obligatorias suizas a través de los canales tradicionales. Esto permitiría que comerciantes extranjeros también pudieran adquirir ese carburante. «En teoría, alguien podría comprarlo en Suiza y revenderlo al otro lado de la frontera». Por lo tanto, el mercado seguiría abierto.

Prioridad a los vuelos de emergencia

Asimismo, el Consejo Federal (Gobierno) puede establecer excepciones. «Por ejemplo, en caso de que el queroseno llegara a ser extremadamente escaso, el Consejo Federal podría ordenar que los vuelos de emergencia, de extinción de incendios y de búsqueda recibieran el suministro que necesitan», explica Mathys. Por el momento, esta posibilidad aún parece remota.

Sin embargo, todas estas normas no se aplican al ejército. Según la UFAE, las fuerzas armadas disponen de sus propias reservas de queroseno. Por lo tanto, su carburante no está almacenado junto con las reservas obligatorias que la Confederación gestiona en colaboración con la industria petrolera suiza.

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Menos reservas de las previstas

Las reservas obligatorias sirven para hacer frente a situaciones como la actual, pero las reservas de queroseno son inferiores a lo establecido por la ordenanza vigenteEnlace externo, que fija una cobertura de tres meses para el carburante de aviación.

Según la UFAE, la autonomía actual es de unos 72 días. La discrepancia se explica por el método de cálculo de las reservas: el valor actual de la cantidad que debe almacenarse se basa en el consumo medio de combustible entre 2022 y 2024. Sin embargo, desde finales de 2024 hasta que estalló la guerra en Irán, el consumo ha aumentado de forma considerable, por lo que es necesario incrementar las reservas, además de garantizar el suministro normal de carburante.

Adaptado del italiano por Cristina Esteban. Revisado por Carla Wolff.

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