En Colombia, un paso «histórico» hacia el fin de los combustibles fósiles

La ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, a la izquierda, abraza a Stientje van Veldhoven, ministra de Política Climática y Crecimiento Verde de los Países Bajos, al término de la conferencia sobre la transición de los combustibles fósiles celebrada en Santa Marta, Colombia, el 29 de abril de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Serie Suiza y las energías fósiles , Episodio 5: Representantes de unos sesenta países, entre ellos Suiza, se reunieron en Santa Marta, en Colombia, para abordar por primera vez la salida de los combustibles fósiles. El embajador suizo para el medio ambiente hace un balance positivo.

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Luigi Jorio

Me ocupo del cambio climático y la energía a través de reportajes, artículos, entrevistas e investigaciones en profundidad. Me interesa el impacto del calentamiento global en la vida cotidiana y las soluciones para un planeta sin emisiones. Me apasionan los viajes y los descubrimientos. Estudié biología y ciencias naturales y trabajo como periodista en SWI swissinfo.ch desde hace más de 20 años. Otros idiomas: 2 English en Colombia summit marks ‘historic’ step toward phase-out of fossil fuels leer más Colombia summit marks ‘historic’ step toward phase-out of fossil fuels

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«El hecho de que 57 países se hayan reunido para debatir conjuntamente cómo abandonar de forma gradual los combustibles fósiles, con un diálogo abierto, es extremadamente positivo», afirma a Swissinfo Felix Wertli, representante helvético en Santa Marta. «Todos están en la buena dirección».

La Conferencia para la Transición de los Combustibles Fósiles (que tuvo lugar del 24-29 de abril), coorganizada por Colombia y Países Bajos, fue la primera cumbre internacional dedicada exclusivamente al abandono de las energías fósiles. Alrededor de 1.500 representantes estatales, activistas climáticos, académicos y expertos financieros debatieron sobre cómo llevar a cabo la transición hacia fuentes sostenibles.

El encuentro tuvo lugar en un momento de fuerte escalada de los precios globales del petróleo y del gas natural, desencadenada por el conflicto en Oriente Medio y por el bloqueo de suministros a través del Estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico. El carbón, el petróleo y el gas natural son responsables de la mayor parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y constituyen los principales motores de la crisis climática.

Serie «Suiza y su relación ambigua con los combustibles fósiles» Suiza se ha comprometido a eliminar progresivamente las energías fósiles y a avanzar en la transición hacia fuentes renovables. En la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima (COP30), más de 80 países —entre ellos Suiza— reclamaron una hoja de ruta clara para abandonar los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, Suiza sigue siendo fuertemente dependiente de las importaciones de petróleo y gas, especialmente para el transporte y la calefacción de edificios. Esta serie analiza la dependencia energética de Suiza y su relación, en cierto modo ambigua, con las fuentes fósiles en el contexto internacional.

El encuentro de Santa Marta no produjo compromisos vinculantes, pero sí dio lugar a una serie de resultados preliminaresEnlace externo. Los países anfitriones definieron varios ámbitos de trabajo en los que los Estados deberían cooperar más estrechamente en el futuro. Entre ellos figuran las hojas de ruta nacionales para eliminar los combustibles fósiles, la financiación de la transición y una mejor coordinación entre productores y consumidores de energía fósil.

«Es el inicio de una nueva democracia climática global», declaró Irene Vélez Torres, ministra colombiana de Medio Ambiente. La conferencia ha representado, de hecho, un nuevo espacio de diálogo y cooperación, en respuesta a los lentos avances en las negociaciones oficiales en el seno de Naciones Unidas.

>>> Suiza apoya la idea de una hoja de ruta internacional para la salida de los combustibles fósiles, como explicamos en el siguiente artículo:

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Una «coalición de voluntarios» para liderar la transición energética

La participación en la conferencia de Santa Marta se limitó a los países dispuestos a comprometerse con la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Esta «coalición de voluntarios» representa casi un tercio de la demanda energética mundial y una quinta parte de la oferta de combustibles fósiles.

Forman parte de ella, además de Suiza, numerosos países europeos, de América Latina y de Asia-Pacífico, incluidos varios Estados productores de hidrocarburos como Brasil, Noruega y Canadá. En cambio, estuvieron ausentes Estados Unidos, China, India, Rusia y los Estados petroleros del Golfo Pérsico.

«Santa Marta representa un punto de inflexión histórico: es la primera vez que reunimos a un grupo de países dispuestos a actuar», afirmó Tzeporah Berman, fundadora y presidenta de la Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative. «Estamos construyendo una coalición de Estados ambiciosos, preparados para liderar y romper el bloqueo del consenso que ha paralizado la acción concreta sobre los combustibles fósiles en las negociaciones de las Naciones Unidas», declaró al diario The GuardianEnlace externo.

Suiza quiere ampliar este grupo. «Debemos tender la mano para que los países interesados puedan sumarse. Es importante que el proceso no sea cerrado, sino abierto a cualquiera», señala Felix Wertli.

A diferencia de las tradicionales cumbres climáticas de la ONU (COP), Santa Marta otorgó un protagonismo sin precedentes a la sociedad civil y a las comunidades indígenas. También se creó un nuevo panel internacional de equipos científicosEnlace externo, cuyo objetivo será proporcionar a los gobiernos orientaciones para abandonar las fuentes fósiles de manera justa y compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

Activistas participan en una manifestación durante la conferencia sobre combustibles fósiles celebrada en Santa Marta, Colombia, el 27 de abril de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Hojas de ruta nacionales para abandonar los combustibles fósiles

Se invitó a los gobiernos a elaborar hojas de ruta nacionales que detallen cómo prevén poner fin a la producción y al uso de combustibles fósiles. Estos planes voluntarios constituirán la base de una nueva iniciativa global destinada a reducir la dependencia del petróleo y de otras fuentes fósiles.

El martes, Francia se convirtió en el primer país industrializado en presentar una hoja de ruta nacional: 2030 para el carbón, 2045 para el petróleo y 2050 para el gas. También Colombia y Brasil han iniciado los trabajos para definir sus propias estrategias nacionales de transición.

Por su parte, Suiza no dispone por el momento de una hoja de ruta nacional que establezca plazos y modalidades para el abandono de las fuentes fósiles. «El país ya cuenta con elementos clave [para llevar a cabo la transición], como la ley del clima, la ley del CO₂ o la Estrategia Energética 2050. Es como si, de facto, dispusiera de una hoja de ruta para los combustibles fósiles», afirma Felix Wertli.

Apoyar a las naciones más pobres y vulnerables

Uno de los mensajes clave de la conferencia es que las hojas de ruta deben ir más allá de un simple itinerario técnico hacia un futuro con cero emisiones de carbono, señalóEnlace externo Paola Yanguas Parra, asesora política del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible. «Deben abordar la multiplicidad de obstáculos institucionales, financieros y políticos que frenan el progreso».

La transición desde los combustibles fósiles es mucho más que sustituir una fuente de energía por otra, subrayóEnlace externo el comité organizador de la conferencia. Requiere una transformación económica de gran alcance para superar dependencias estructurales y limitaciones relacionadas con la deuda, ampliar el acceso a una energía fiable y apoyar economías diversificadas y resilientes.

Los países participantes acordaron apoyar a las naciones más pobres proporcionando conocimientos técnicos para elaborar las hojas de ruta. El acuerdo también prevé examinar los subsidios a los combustibles fósiles y reforzar la cooperación en política comercial.

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Una segunda conferencia sobre combustibles fósiles en Tuvalu

Los países reunidos en Santa Marta decidieron dar continuidad al proceso. La segunda conferencia internacional sobre la transición de los combustibles fósiles se celebrará en 2027 en el archipiélago de Tuvalu, en el océano Pacífico, y será organizada conjuntamente con Irlanda.

Queda por ver si el impulso pragmático de la cumbre en Colombia logrará traducirse en una influencia duradera sobre los procesos multilaterales oficiales. La primera prueba serán las negociaciones de junio en Bonn, en Alemania, donde se retomarán los trabajos preparatorios de cara a la próxima conferencia climática de la ONU (COP31), prevista para noviembre en Antalya, en Turquía.

Suiza, concluye Felix Wertli, seguirá defendiendo la necesidad de una eliminación progresiva de los combustibles fósiles, como ya hizo en las anteriores COP.

Editado por Balz Rigendinger. Adaptado del italiano por Carla Wolff.

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