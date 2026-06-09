Transparencia lusa publica clientes de empresa que provocó elecciones en Portugal en 2025

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Lisboa, 9 jun (EFE).- La lista de clientes de la empresa que hizo caer al Gobierno del primer ministro portugués, Luís Montenegro, y que motivó la convocatoria de elecciones anticipadas en 2025, en las que volvió a ganar el conservador, fue publicada por la Entidad de Transparencia.

La lista, que el propio primer ministro hizo pública en marzo «para no tener que depender de trámites burocráticos excesivos», corresponde a los clientes de Spinumviva, la empresa familiar fundada por Montenegro en 2021 cuando no estaba en política activa y que actualmente está en manos de su familia.

En total aparecen trece empresas, entre ellas la cadena de casinos y hoteles Solverde, el grupo de medios Cofina, la emisora Rádio Popular, la metalúrgica Ferpinta y la tecnológica Inetum Portugal.

La mayoría de los servicios prestados a dichos clientes estaban relacionados con la protección de datos personales y la aplicación del Régimen General de Protección de Datos, de acuerdo a la información publicada por la Entidad de Transparencia.

El Tribunal Constitucional luso anunció en marzo que había rechazado el recurso que Montenegro presentó para evitar publicar la lista, que ya había sido filtrada por la prensa portuguesa.

Su anterior Ejecutivo cayó después de perder una moción de confianza en el Parlamento en marzo de 2025 motivada por las filtraciones aparecidas en prensa de la existencia de Spinumviva.

Esa pérdida de la confianza derivó en la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones en mayo, que ganó la coalición conservadora Aliança Democrática, liderada por él mismo y compuesta por el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y los democristianos del CDS-PP.

Desde entonces, Montenegro ha insistido en varias ocasiones en que ha cumplido con todas las declaraciones en lo que respecta a esta empresa. EFE

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