Suiza desciende un sitio en índice sobre corrupción 23 de enero de 2020 - 10:00 Suiza cayó del tercero al cuarto sitio en el índice de la lucha contra la corrupción en el mundo merced a la falta de avances en el financiamiento de diversos rubros, incluido el combate contra el lavado de dinero. La edición 2019 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional atribuyó a Suiza 85 puntos de un máximo de 100. El mecanismo mide la corrupción percibida en el sector público en 180 países. Se basa en las apreciaciones de expertos de medios científicos y económicos. Dinamarca y Nueva Zelanda ocuparon el primer lugar de la lista. En Suiza persisten graves lagunas en lo que respecta a la financiación de la política, la protección de los denunciantes, la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción en los sectores privado y deportivo, explicó el capítulo helvético de Transparencia Internacional (TI) Martin Hilti, director de este último, dijo que en 2020 los legisladores podrán llenar algunas de esas lagunas y aportar mejoras concretas a través de un proyecto para proteger a los denunciantes, la revisión de la ley sobre el lavado de dinero y una iniciativa popular relativa a la transparencia. TI dijo que los países que obtienen buenos puntajes tienen una aplicación más estricta de las regulaciones de financiamiento de campañas, algo por lo que Suiza ha sido criticada. A nivel mundial, TI lamentó la falta de progresos importantes: más de dos terceras partes de los países obtuvieron registros inferiores a 50 puntos, con un promedio de 43. Desde 2012, escribe, solo 22 países han mejorado sus puntajes, incluidos Estonia, Grecia y Guyana. Paralelamente, 21 países han dado marcha atrás. Varias naciones occidentales vieron caer su puntaje entre 2018 y 2019, entre los cuales Canadá (-4), Francia (-3), Reino Unido (-3) y Estados Unidos (-2). Este último, que registró su peor puntaje en ocho años, terminó en el puesto 23, con señalamientos como “amenazas al sistema de controles” e “influencia cada vez mayor de intereses especiales en el gobierno”.