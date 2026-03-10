Transporte gratuito, entre la ecología y el escepticismo

Luis Miguel Pascual

Montpellier (Francia), 10 mar (EFE).- «Desde que el tranvía es gratuito, apenas uso el coche», asegura Nicole Yvon, ciudadana de Montpellier, que con más de 300.000 vecinos es la primera gran urbe del país que brindó a sus ciudadanos no pagar por tomar los transportes públicos.

Una medida que se ha convertido en la punta de lanza del alcalde socialista, Michaël Delafosse, que la adoptó en 2023 y que la defiende con orgullo en la campaña para su reelección, en la que es el principal favorito.

Poco importa que ninguna otra gran ciudad del país haya seguido su ejemplo y que se cuenten con los dedos de una mano los candidatos de las principales aglomeraciones para las municipales del 15 y 22 de marzo que lo han incluido en sus programas electorales.

«De aquí a 20 años todas las redes de transportes públicos serán gratuitas», augura Delafosse, que en conversación con EFE no le ve ninguna pega.

«Es una apuesta frente al reto del cambio climático (…) la gente deja su coche en casa y la ciudad es más dinámica», afirma el regidor, que no entiende como no hay otras ciudades que se sumen a su idea.

Solo en Lyon, tercera ciudad del país con una aglomeración de millón y medio de habitantes, tras París y Marsella, la irrupción del ecléctico Jean-Michel Aulas, expresidente del club de fútbol de la ciudad, ha puesto el tema de actualidad. Pero su propuesta se dirige a quienes ganan menos de 2.500 euros netos al mes y no es el tema sobre el que gira la campaña.

Tampoco en Montpellier. Ningún candidato propone ahora dar un paso atrás, lo que lleva al alcalde a sacar pecho frente a una medida que le convierte en un precursor en Francia.

Delafosse lo descubrió en Tallín, la capital de Estonia, pionera en ofrecer transportes públicos gratuitos. En Francia, solo Dunkerque, con menos de 100.000 habitantes, se ha sumado a la gratuidad. Y, a diferencia de Montpellier, que la reserva a los locales y hace pagar a los visitantes, lo extiende a todo el mundo.

Pero no todo el mundo considera que los transportes públicos gratuitos sean una buena idea. Éric Boisseau, portavoz de la asociación de usuarios de transportes de Montpellier ‘Transportons-nous’, asegura que sin cobrar los billetes la ciudad no podrá desarrollar la oferta y, a medio plazo, eso redundará en un mayor número de coches en las carreteras.

«Los habitantes necesitan una buena oferta de transportes públicos, no que sean gratuitos», asegura Boisseau a EFE, al tiempo que considera «nefasta» esta medida.

Un informe del Tribunal Regional de Cuentas cifra en 50 millones de euros el dinero que Montpellier deja de ingresar por la gratuidad de los transportes. «Con eso se podrían construir cinco kilómetros de tranvía al año», asegura Boisseau, y llegar así a barrios alejados del centro donde sus habitantes están obligados a tener coche.

Delafosse niega la mayor. Asegura que dedica apenas el 5 % del presupuesto de la mancomunidad a los transportes y que, pese a todo, tiene programada la apertura de la quinta línea de tranvía.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios de Transportes (FNAUT), François Delétraz, cree que se trata de «medidas electoralistas» pero muy negativas a medio plazo.

«En Montpellier todavía están viendo solo lo positivo. Pero ¿qué pasará cuando tengan que financiar grandes infraestructuras? El dinero saldrá de otras partidas y sin duda generará tensiones», responde a EFE.

Los estudios de la FNAUT muestran que «la introducción de la gratuidad nunca se traduce en un mayor uso de los transportes comunes», algo que solo se logra «con una mejor oferta».

Según sus datos, Lyon, que tiene la red pública más cara del país, alcanza también una de las mayores tasas de ocupación de sus metros, tranvías y autobuses, mientras que en Montpellier ésta se ha reducido desde 2023.

Las grandes ciudades, que precisan de obras costosas para sus transportes públicos, no pueden permitirse ofrecerlos de forma gratuita, pero en muchas localidades de baja población los alcaldes lo proponen como medida electoral. EFE

