¡Cuidado con las paradas de tranvía en Basilea! 27 de noviembre de 2017 - 13:49 Cerca de 400 personas han sido atropelladas por algún tranvía desde el año 2010 en Suiza. La mayoría de los accidentes se registraron en Zúrich, pero las paradas de tranvía más peligrosas del país están en Basilea. Unas 361 personas fueron atropelladas por un tranvía entre 2010 y 2016 en Suiza. Según la Oficina Federal de Transporte, 137 de los siniestros se produjeron en Zúrich, 68 en Basilea y 23 en Berna. Y estos accidentes le costaron la vida a quince personas: doce en Zúrich, dos en Basilea y una en Berna. El dominical ‘SonntagsZeitung’ analiza las estadísticas y compara las paradas de tranvías de varias ciudades en Suiza. Las paradas con más accidentes entre tranvías y peatones son: estación principal de tren en Basilea (8 accidentes menores, 2 graves), Stauffacher en Zúrich (5 menores, 2 graves), Barfüsserplatz en Basilea (3 menores, 3 graves), Heuwaage en Basilea (5 menores, 1 grave) y Plainpalais en Ginebra (6 menores). El artículo atribuye las colisiones a que algunos cruces son complicados para los peatones, al despiste de los mismos y a las crecientes exigencias que aumentan el estrés de los conductores.