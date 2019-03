(it)

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Demasiados camiones en los Alpes todavía Andrea Tognina 19 de febrero de 2019 - 14:30 A veinticinco años de la aprobación de la Iniciativa de los Alpes, Suiza es, de lejos, el país más importante en términos de transporte de carga por ferrocarril. Más de dos tercios de las mercancías que cruzan territorio alpino suizo lo hacen sobre raíles. Sin embargo, el objetivo de reducir el número de camiones a menos de 650 000 al año parece aún distante. Si se comparan las cifras de Suiza con las del tráfico de mercancías en Austria y Francia, un dato es evidente: Si el transporte ferroviario en Francia desempeña aún un papel marginal, y en Austria representa algo menos de un tercio del total, en Suiza el paso de la carretera al ferrocarril parece avanzar adecuadamente. Si observamos el gráfico sobre las toneladas de mercancías que circulan en Suiza por carretera y ferrocarril, constatamos que desde 2012 ha aumentado continuamente la cantidad de carga a través de Suiza y que, al mismo tiempo, ha disminuido aquella porteada por carretera. En el mismo período, el número de vehículos pesados en tránsito también disminuyó. Sin embargo, hasta ahora se han incumplido en gran medida los objetivos establecidos por la Ley federal de transferencia de transporte de mercancías . Según la ley, el número de camiones en tránsito debería haber caído por debajo de un millón en 2011. En realidad, el número solamente ha descendido por debajo de la cifra establecida en 2016. Además, la ley establecía un límite de 650 000 cruces dos años después de la puesta en servicio del túnel ferroviario de base del Gotardo, es decir, a partir de 2018. Sin embargo, el número de vehículos pesados que transitaron por los Alpes suizos en 2018 presumiblemente superó los 900 000.