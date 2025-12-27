Tras años de zarandear, Severino saborea el éxito en la Liga Dominicana

Santo Domingo, 27 dic (EFE).- Tras años de duro batallar, el zurdo Anderson Severino ha visto los frutos de su trabajo al alcanzar la titularidad y convertirse en uno de los relevistas más dominantes en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom)

Luego de un recorrido de siete temporadas en las que no pudo ganarse el espacio que siempre había deseado en la Lidom, Severino, de 31 años, mostró su determinación y logró ganarse un puesto en un rol regular con los Tigres del Licey, donde puso de manifiesto su valía, al punto de ser seleccionado como refuerzo por los Toros del Este para la semifinal del campeonato.

«El último día de los entrenamientos tiró un ‘inning’ de uno, dos y tres, y cuando salió fue y me dijo yo voy a ver si es verdad que yo no voy a lanzar este año», recordó el dirigente de los Tigres, Gilbert Gómez, sobre la determinación mostrada por Severino desde antes del inicio de la temporada.

«Cuando ves a un pelotero que ha trabajado tanto, ves la confianza y llega al punto en el que la madurez y el talento se van juntando (…) eso es lo que está pasando con Anderson», explicó Gómez sobre el proceso que llevó a Severino a dominar casi a su antojo a los bates rivales durante la temporada regular y que lo ha llevado a convertirse en una pieza de valor para la postemporada.

Durante la etapa regular, Severino fue parte fundamental del relevo de los Tigres, quienes, aunque quedaron eliminados, disfrutaron de una labor de 18.1 entradas de 19 ponches y solo dos carreras limpias permitidas, compilando una victoria y un salvamento, mientras plasmó un porcentaje de efectividad de 0.98 en 23 partidos, actuación que hizo que la gerencia de los Toros apostara por esa calidad para sumarlo a su cuerpo de lanzadores.

«Íbamos a escoger el mejor zurdo disponible y en ese caso nos decidimos por Anderson Severino», dijo el gerente general de los Toros, Jesús Mejía, sobre las razones por las que escogieron al veterano zurdo para reforzar su picheo en el Sorteo de Reingreso de los equipos eliminados realizados por la liga dominicana.

Un factor clave para Severino, quien cuenta en su repertorio con una bola rápida que oscila entre las 97 y 98 millas por hora, es que pudo mantener sus picheos en la zona de strike, otorgando solo siete bases por bolas, un factor que había sido su «Talón de Aquiles» en el pasado, problemática que superó al trabajar en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) en el verano.

«Tuve una buena temporada allí en México, yo conocí un coach que me ayudó en mi mecánica, hicimos algunos cambios pequeños, pero fue la gran diferencia para tener esa seguridad», ha explicado Severino, quien lanzando para los Acereros de Monclova tuvo una efectividad de 2.32 en 42. 2 episodios, en los que sumó 46 ponches.

«Yo tuve un buen año en México, gracias a Dios, y vine con la misma confianza aquí a seguir con la misma meta que era conseguir firmar para Estados Unidos y gracias a Dios lo logré y aquí sigo compitiendo cada día con mi seguridad al ciento por ciento», sostiene el potente relevista, quien ha conseguido un acuerdo con los Mets de Nueva York, en las Grandes Ligas, con invitación a los entrenamientos de la primavera venidera.

«Después que tú haces algo diariamente en tu labor de relevo ya se vuelve un hábito, y para mí entrar con bases llena y entrar sin gente en base viene siendo lo mismo, no hay presión, solamente lanzar la bola por ahí», ha indicado Severino, sobre la mentalidad con la que sale a lanzar y que la ha asegurado el éxito desde el montículo.

En cuanto a su trabajo para los Toros, Severino tiene su objetivo claro, «venimos a aportar a la causa», ha señalado el ahora estelar relevista zurdo. EFE

