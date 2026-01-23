Tras arrestos por una manifestación en Minnesota, Vance quiere «bajar la temperatura»

Tres personas fueron detenidas el jueves por haber participado en una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en una iglesia de Minnesota, a donde acudió el vicepresidente JD Vance y afirmó querer «bajar la temperatura».

Desde hace varias semanas, el ICE lleva a cabo una gran operación contra la migración irregular en ese estado del norte del país. La muerte de la manifestante Renee Good, baleada por un agente del ICE el 7 de enero en Mineápolis, elevó la tensión.

Acusado por la oposición demócrata de haber echado leña al fuego al defender al agente que disparó contra Good, Vance viajó a Mineápolis para reunirse con agentes de ICE y «bajar la temperatura», según dijo en una conferencia de prensa.

«Sí, pueden manifestarse», dijo a los habitantes de la ciudad que protestan diariamente contra las operaciones del ICE, «pero háganlo pacíficamente».

Recientemente se han producido enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes que exigen una investigación completa del asesinato de Good, con los agentes recurriendo con frecuencia al gas pimienta y al gas lacrimógeno.

Vance atribuyó la responsabilidad de la violencia durante las operaciones del ICE a la falta de cooperación de la policía local.

Basándose en videos, los manifestantes y los legisladores demócratas cuestionan la versión oficial de que el agente federal, Jonathan Ross, actuó en legítima defensa. El oficial no ha sido suspendido ni acusado de ningún delito.

«Por supuesto, estamos investigando los disparos dirigidos a Renee Good», dijo Vance, pero «de una manera que respete los derechos de las personas».

«Si alguien hizo algo reprobable, enfrentará sanciones disciplinarias», agregó.

La fiscal general de Estados Unidos anunció el jueves la detención de tres personas, entre ellas la abogada Nekima Levy Armstrong, por presuntamente interrumpir un servicio religioso mientras protestaban contra el ICE en Minnesota.

El FBI informó que Armstrong había sido detenida bajo la Ley FACE, una norma destinada a proteger a quienes buscan acceder a clínicas de aborto y lugares de culto.

En una entrevista con CNN el miércoles, Armstrong acusó a la administración Trump de intentar «convertir una manifestación pacífica y no violenta en un delito».

Minnesota, gobernada por la oposición demócrata, ha solicitado una orden judicial para restringir las operaciones del ICE en el estado. Habrá una audiencia sobre esa solicitud el lunes.

Numerosos estudiantes han abandonado las clases en protesta contra las acciones del ICE.

Medios estadounidenses publicaron el miércoles y el jueves la foto de un niño de cinco años, arrestado junto con su padre en Mineápolis por el ICE y llevado a un centro de detención en Texas, según la prensa.

