Tras dos días con el paso cerrado, llega un grupo de gazatíes a Rafah para cruzar a Egipto

2 minutos

Gaza/Cairo, 8 feb (EFE).- Tras dos días con el cruce cerrado, un grupo de unos 40 enfermos gazatíes y sus acompañantes fueron trasladados este domingo al paso de Rafah para cruzar a Egipto, informaron a EFE fuentes diplomáticas y de la Media Luna Roja.

Según los primeros datos, y a falta de información oficial sobre las personas que entran y salen por Rafah, durante el viernes y el sábado el paso permaneció cerrado, coincidiendo con el fin de semana en Israel, que controla su apertura y cierre.

El cruce de Rafah, que está situado en el extremo sur de la Franja y es el único que la une con Egipto -el resto de pasos son con territorio israelí-, fue reabierto por Israel el pasado lunes como parte del acuerdo de alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, aunque solo para el tránsito de personas y en un número reducido.

Ni las autoridades israelíes ni las egipcias han dado por el momento ninguna información sobre las personas que cruzan por allí.

EFE volvió a consultar este domingo los datos con el organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios ocupados (Cogat), encargado de los cruces con Gaza, pero no respondió a la pregunta.

Se esperaba que por el cruce transitaran 200 personas al día (50 gazatíes para entrar a Gaza y 150 pacientes y acompañantes para abandonarla), si bien los números de entradas y salidas han sido muy inferiores.

Según las fuentes de Media Luna Roja consultadas por EFE, entre el lunes y el jueves de la semana pasada salieron de Gaza a Egipto unas 150 personas contando enfermos y acompañantes, y entraron alrededor de un centenar. Este domingo se espera que salgan hacia Egipto 42 gazatíes.

Un diplomático presente en el cruce informó a EFE de que efectivamente el paso estuvo cerrado el viernes y el sábado, y el medio Al Qahera News indicó que el quinto grupo de enfermos y heridos gazatíes que deberán cruzar este domingo a Egipto ya llegó al paso. EFE

