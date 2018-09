Construido en 1939, el avión, que no estaba dotado de caja negra, regresaba de un viaje a Locarno (cantón Tesino) y tenía previsto aterrizar en Dübendorf (cantón Zürich). Aún se investigan las causas del accidente.

El JU-52 reanudará vuelos bajo nuevas reglas 16 de agosto de 2018 - 13:07 La Oficina Federal de Aviación Civil (OFAC) autorizó a la empresa JU-Air la reanudación de sus vuelos, suspendidos tras el desplome de uno de sus aparatos el pasado día 4 con un saldo fatal de 20 personas. Los dos ejemplares que quedan del histórico JU-52 surcarán los cielos, pero bajo nuevas condiciones. “Hasta la fecha, no hay indicios de que este tipo de avión tenga un problema técnico de carácter general”, indica la OFAC en un comunicado difundido este jueves. Por lo tanto, el JU-52 es autorizado a reanudar operaciones desde este viernes, como la empresa lo había previsto. Sin embargo, tendrá que cumplir con diversas condiciones de seguridad mientras la investigación no proporcione más informaciones sobre el siniestro. En primer lugar, la OFAC exige a la empresa JU-Air que aplique una altura mínima de vuelo superior a la prescrita por la ley. En segundo, los aviones tienen que llevar un registrador de datos GPS para permitir el rastreo de sus vuelos. En tercero, los pasajeros deben permanecer con los cinturones de seguridad abrochados durante el vuelo. Esto también se aplica a las visitas a la cabina. En lo que se considera como el accidente aéreo más serio de los últimos 17 años en Suiza, un Junker JU-52 se desplomó el pasado 4 de agosto en Piz Segnas, cantón de los Grisones. Conocido cariñosamente como ‘Tía JU’, el avión trasladaba a 17 pasajeros además de los tres miembros de la tripulación. Todos perecieron. Construido en 1939, el avión, que no estaba dotado de caja negra, regresaba de un viaje a Locarno (cantón Tesino) y tenía previsto aterrizar en Dübendorf (cantón Zürich). Aún se investigan las causas del accidente.