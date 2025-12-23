Tras el atentado antisemita, el líder australiano invitará al presidente israelí

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció el martes que el presidente israelí será invitado a visitar el país, tras el atentado contra la comunidad judía en Sídney.

«El primer ministro Albanese informó al presidente (Isaac) Herzog que, por recomendación del gobierno australiano, el gobernador general de Australia emitirá una invitación en concordancia con el protocolo para que el presidente Herzog visite Australia lo antes posible», publicó el jefe de gobierno en X.

Dos hombres armados mataron a 15 personas que participaban en la fiesta de Janucá en Bondi Beach, de Sídney, en lo que las autoridades calificaron como un ataque terrorista.

Tras el tiroteo del 14 de diciembre, Herzog pidió a Canberra «combatir la enorme ola de antisemitismo que aqueja a la sociedad australiana».

La oficina del presidente israelí confirmó la conversación telefónica del martes con Albanese, y afirmó que fue «invitado por el gobierno australiano y la comunidad judía a visitar Australia».

De momento no se definió una fecha para la visita.

