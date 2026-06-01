Tras el pescado, Rusia prohíbe las importaciones de albaricoques, cerezas y uvas armenias

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Moscú, 1 jun (EFE).- Las autoridades rusas anunciaron hoy la prohibición de la importación de cerezas, guindas, albaricoques, ciruelas, melocotones, nectarinas y uvas procedentes de Armenia a partir del 2 de junio, medida que se suma a la prohibición del pescado, anunciada esta mañana y se produce en medio de una crisis en las relaciones entre Ereván y Moscú.

Según un comunicado del Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia (Rosseljoznadzor), las restricciones temporales a la importación de frutas de hueso y uvas frescas se aplicarán también al tránsito de estos productos a otros países miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEE) «hasta que se desarrollo un algoritmo adecuado» de seguridad.

La entidad aseguró que se han registrado numerosas «infracciones» durante el proceso de suministro de la fruta armenia.

En opinión de Rosseljoznadzor, el aumento de la cantidad de las infracciones detectadas puede estar relacionado con una reforma en el Gobierno armenio y la liquidación del Ministerio de Agricultura, cuyas responsabilidades se transfirieron al Ministerio de Economía.

En el contexto del acercamiento de Armenia a la Unión Europea (UE), Moscú ha incrementado su presión sobre Ereván en vísperas de las elecciones parlamentarias, que se celebrarán el próximo 7 de junio.

Las autoridades rusas han prohibido uno por uno distintos productos que exporta Armenia a su tradicional socio comercial, entre ellos flores, agua mineral, verduras, así como algunas marcas de coñac y vino.

El presidente ruso, Vladímir Putin, exige a las autoridades armenias convocar cuanto antes de un referéndum para que el pueblo del país caucásico elija entre la UE y la Unión Económica Eurasiática encabezada por Moscú.

Mientras, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, quien aspira en los comicios del 7 de junio a revalidar su mandato, rechaza la convocatoria de una consulta popular en un futuro próximo, porque Ereván no ha pedido oficialmente el ingreso en la UE y tampoco es país candidato para la entrada en el bloqueo comunitario.

El ministro de Economía armenio, Guevorg Papoián, trató hoy de quitar hierro a la cadena de restricciones impuestas por Rusia y opinó que las partes llegarán a un entendimiento después de las elecciones. EFE

mos/fpa