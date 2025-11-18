Tras el voto en la ONU, Netanyahu celebra que el plan de Trump para Gaza llevará a la paz

Jerusalén, 18 nov (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó tras la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución basada en el plan para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, que dicho plan «conducirá a la paz» porque establece «la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización» del territorio palestino.

En un mensaje publicado este martes en la cuenta de X en inglés de la oficina del primer ministro, Netanyahu felicita a Trump por la aprobación de la resolución, que establece una fuerza internacional que velará por el proceso de desmilitarización de la Franja y desarme de los grupos armados, así como protegerá a los civiles y capacitará una nueva fuerza policial palestina. EFE

mt/jgb