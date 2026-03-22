Tras la oleada de 2020, los verdes se desinflan y solo mantienen Lyon, Grénoble y Tours

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París, 22 mar (EFE).- Tras la inédita oleada ecologista de las municipales de 2020, el movimiento verde se desinfló en las elecciones de este domingo y apenas conserva Lyon, Grénoble y Tours, mientras que cede Estrasburgo, Burdeos, Poitiers y Annecy.

Lyon, la tercera ciudad de Francia, sigue siendo la gran vitrina de los Ecologistas. Grégory Doucet, de 52 años, logró romper los pronósticos que le daban derrotado ante Jean-Michel Aulas, conocido en Francia por haber sido presidente del club de fútbol Olympique de Lyon (OL) durante 36 años, según las primeras estimaciones.

Aulas estaba apoyado por la derecha clásica y tres partidos de centro, entre ellos Renacimiento del presidente Emmanuel Macron.

Doucet realizó un pacto con la lista de la izquierda radical de la Francia Insumisa (LFI), lo que, visto los resultados en otras ciudades, podría haberle perjudicado.

Sin embargo, en la metrópolis de Lyon, que engloba 1,4 millones de habitantes y que tiene importantes competencias, los verdes perdieron en beneficio de una candidatura de derechas.

En Grénoble, con 160.000 habitantes, Laurence Ruffin, quien reemplazaba al alcalde saliente, Éric Piolle, venció a la candidatura de derechas de Alain Carignon. Ruffin lideró una lista en la que no hubo pacto con la LFI.

Tours, con cerca de 140.000 habitantes, contó con su alcalde saliente, Emmanuel Denis, reelegido ante el candidato de derechas Christophe Bouchet.

Los Ecologistas perdieron, sin embargo, Estrasburgo, una de las ciudades más internacionales de Francia, y sede del Parlamento Europeo.

Jeanne Barseghian, aliada a una lista del LFI, se topó con la candidatura de la socialista Catherine Trautmann, quien había roto las consignas de su partido al aliarse con el partido centrista de Horizontes.

Léonore Moncond’huy no logró mantener Poitiers, una ciudad universitaria al oeste de Francia con cerca de 100.000 habitantes. Moncond’huy cedió ante la candidatura de centroderecha de Anthony Brottier.

Los verdes también se quedaron sin la ciudad balneario de Annecy, de 140.000 habitantes. Alexandre Mulatier-Gachet cedió ante Antoine Armand, 34 años y del centro macronista.

En Burdeos, de 240.000 habitantes, el centrista Thomas Cazenave, un diputado cercano al presidente Emmanuel Macron, desbancó al verde Pierre Hurmic.

La líder de los Ecologistas, Marine Tondelier, achacó los malos resultados a la división de la izquierda. EFE

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