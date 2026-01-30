Tras la silla presidencial en Costa Rica: Laura Fernández, Álvaro Ramos y Claudia Dobles

4 minutos

María José Brenes

San José, 30 ene (EFE).- Los costarricenses acuden a las urnas el próximo domingo para elegir al presidente para el periodo 2026-2030 entre una variopinta papeleta de 20 aspirantes, en la que los favoritos son la oficialista de derechas y exministra de Planificación Laura Fernández, la ex primera dama (2018-2022) de centroizquierda Claudia Dobles y el economista socialdemócrata Álvaro Ramos.

Fernández, la continuidad de Chaves

La oficialista Fernández, de 39 años y amplia favorita en las encuestas, forma parte del derechista Partido Pueblo Soberano, es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y especializada en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática.

Fue ministra de Planificación y de la Presidencia del actual Gobierno de Rodrigo Chaves, y ha centrado su campaña en buscar el triunfo en primera ronda para conseguir la continuidad del proyecto del presidente, de quien se ha denominado como la «heredera».

Chaves, un economista de derecha, ha gozado de una elevada popularidad a lo largo de sus cuatro años de Gobierno debido a su discurso contra la corrupción, que según él practican «los mismos de siempre» y «la casta política».

Fernández ha propuesto la venta de activos del Estado como el Banco de Costa Rica, impulsar el levantamiento de garantías individuales en ciertas zonas para combatir al crimen organizado, la construcción de un tren eléctrico metropolitano y una «mega árcel» de máxima seguridad inspirada en el modelo salvadoreño.

También ha enfatizado en su campaña la necesidad de conseguir en las elecciones una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa (más de 38 diputados) con el fin de poder implementar las reformas del Estado que tiene previstas.

La oposición ha tildado a Chaves y a Fernández de autoritarios y de ser un riesgo para la democracia.

Ramos, una apuesta por la educación y clase media

Ramos, el candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de California-Berkeley, y es graduado en Economía de la Universidad de Costa Rica e Informática Administrativa de la Universidad Estatal a Distancia costarricense.

De 42 años y con una discapacidad auditiva, Ramos fue viceministro de Hacienda en la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), superintendente de pensiones entre 2015 y 2020, experto técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, durante el actual Gobierno de Chaves, pero fue destituido a los cuatro meses debido a diferencias de criterio con el mandatario.

En su campaña, ha destacado que el país debe alejarse de propuestas que apuntan a la concentración del poder, debido a su riesgo para la libertad de expresión, el diálogo y la institucionalidad. También ha apostado por el fortalecimiento de la clase media y la educación para combatir flagelos como el narcotráfico.

Dobles, hacia el rescate del liderazgo internacional del país

La ex primera dama tiene un máster en Planificación y Estudios Urbanos con énfasis en Tecnología del Massachusetts Institute of Technology, obtuvo una Beca Loeb de la Universidad de Harvard (2023) enfocada en Estudios Ambientales Avanzados y es graduada en arquitectura de la Universidad de Costa Rica.

Dobles, de 45 años, fue la Coordinadora del Plan Nacional de Descarbonización cuando era primera dama en el Gobierno de Carlos Alvarado y trabajó en temas como la modernización del transporte público, el impulso a la movilidad eléctrica, el ordenamiento territorial y la gestión con gobiernos locales.

Entre sus prioridades están recuperar el liderazgo internacional de Costa Rica en temas de democracia, paz y desarrollo sostenible, al tiempo que plantea una estrategia para enfrentar al crimen organizado con «mega operativos» en ‘zonas calientes’, acompañado de una estrategia de prevención por medio de inversión en educación y espacios públicos.

La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica coloca a Fernández con un 44 % de apoyo entre el electorado, seguida por Ramos y Dobles, con un 9 %, mientras que los indecisos alcanzan el 28 %. Los restantes 17 candidatos a la presidencia no llegan al 4 % de intención de voto.

En caso de que los candidatos no consigan el 40 % de los votos válidos, habrá segunda ronda el próximo 5 de abril. EFE

mjb/dmm/rrt/rcf

(Foto) (Vídeo)