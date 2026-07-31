Tras los incendios en España y Francia, el fuego azota la isla griega de Creta

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Los bomberos griegos combaten el viernes un incendio forestal que devora partes de la turística isla de Creta, en un verano marcado en Europa por las olas de calor y la sequía, que causaron fuegos de proporciones históricas en España y Francia, ya bajo control.

El calor extremo, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana, ha resecado la vegetación y los suelos en el continente europeo, aumentando el riesgo de incendios.

«Todo mi café quedó destruido. Este lugar mantenía a dos familias, la mía y la de mi hijo», contó a la AFP Thrasyvoulos Paterakis, de 69 años, propietario de un café en el pueblo de Agia Galini.

«Ahora estamos en la calle», lamentó.

Un incendio golpeó la noche del miércoles esta turística localidad del sur de Creta, forzando la evacuación de unos 8.000 turistas y residentes. Aunque la mayoría de personas ya han podido regresar a sus hogares, los daños son cuantiosos.

Otro fuego fue declarado en la costa norte de la isla, al sur de la ciudad de Rétino, donde unas 4.500 hectáreas se quemaron el miércoles y el jueves, según el sitio meteo.gr del Observatorio Nacional de Atenas.

Si bien la situación en la zona es «mejor», el incendio «aún no está controlado» y «todavía hay numerosos focos», indicó a la AFP un portavoz del cuerpo de bomberos.

En la vecina Turquía, cientos de bomberos luchan contra los fuertes vientos para extinguir un incendio cerca de la localidad de Cine, en el suroeste del país.

«Nos han reducido a cenizas, no queda nada. Mi perro ya no está, lo quería más que a mi propia vida», declaró a los medios turcos una mujer angustiada llamada Arzu Celep.

El ministro de Bosques, Ibrahim Yumakli, declaró el jueves por la noche que seis incendios estaban activos en todo el país, de los cuales cinco ya estaban en gran parte bajo control el viernes.

– Megaincendio «contenido» en Francia –

En Francia, el megaincendio que arrasó 42.000 hectáreas en el suroeste del país permanece «estable» y «contenido dentro de su perímetro», pese a que persisten «sectores activos», informó la prefectura local el viernes por la mañana.

«Las condiciones meteorológicas de la noche fueron favorables», con un descenso de las temperaturas y un alto nivel de humedad, afirmaron las autoridades.

Bajo un cielo cubierto y en un ambiente más fresco y respirable, el puesto de mando del turístico municipio de Lège-Cap-Ferret recibe a unos bomberos con gesto serio, aunque más relajados por los buenos pronósticos.

Allí, como en todos los parques de bomberos del departamento de Gironda, se guardó un minuto de silencio en memoria de los dos bomberos fallecidos diez días atrás en un violento incendio forestal en Mérignac, cerca de la ciudad de Burdeos.

«Hoy Gironda está de luto», declaró antes del homenaje el teniente coronel Olivier Chavatte, director de las operaciones en Lège.

El peor incendio forestal en Francia desde 1949 obligó a evacuar a más de 220.000 personas de esta región vinícola, en plena temporada alta de verano, y destruyó cerca de 240 viviendas.

En la vecina España, el gobierno levantó el jueves el estado de emergencia decretado la semana pasada por un incendio forestal que amenazaba zonas cercanas a Madrid, tras anunciar que no quedaban «focos activos».

No obstante, una nueva ola de calor azota al país y las autoridades advirtieron que el riesgo sigue siendo «muy alto».

En Portugal, unos mil bomberos combatían un incendio forestal en la localidad norteña de Valpaços, que desde el martes ha arrasado al menos 6.000 hectáreas, según la protección civil.

«Vivimos una noche de trabajo intenso», dijo a la cadena CNN Portugal el comandante regional de la protección civil, Albano Teixeira.

Otro incendio movilizó el viernes a cerca de 200 personas en el vecino municipio de Chaves.

En tanto, una nueva ola de calor se ha abatido sobre Europa Central, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 41 °C en los próximos días.

Varios países de esta región decidieron multiplicar las medidas de emergencia ante los riesgos de incendios y la creciente presión sobre las redes de agua y energía.

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