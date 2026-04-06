Tras reunión con Milei, Kast dice estar seguro que exguerrillero Apablaza será extraditado

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Buenos Aires, 6 abr (EFE).- El presidente chileno, José Antonio Kast, afirmó este lunes, tras reunirse en Buenos Aires con su par argentino, Javier Milei, que está «seguro» de que el exguerrillero Galvarino Apablaza será capturado y extraditado a Chile para ser juzgado por su supuesta participación en el asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido en 1991.

«Al presidente Milei le hice mención de esto, agradeciéndole que en sus años de gobierno se ha avanzado más que en varios años anteriores. Y estoy seguro, como lo dije el día de ayer, que tarde o temprano el prófugo a Apablaza va a tener que rendir cuentas ante la justicia», expresó Kast en una rueda de prensa en la Embajada de Chile en Buenos Aires.

Las declaraciones del mandatario se producen días después de que la justicia argentina ordenara la detención con fines de extradición del exguerrillero chileno, asilado en el país desde hace décadas y en paradero desconocido desde la semana pasada. EFE

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